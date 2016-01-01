أصدرت منصة "تويتر" بيانا عاجلا بشأن "الاختراق الضخم" الذي تعرضت له المنصة قبل ساعات.
وأوضحت وحدة دعم تويتر في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها غير مدركة حتى الآن، إذا ما كان الهاكرز تمكنوا من الوصول إلى كلمات السر الخاصة بالمستخدمين الذين تم اختراق حساباتهم.
وأشارت إلى أنها لم تعثر على أي دليل على أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى كلمات مرور حسابات المشاهير التي تم استهدافها في وقت سابق.
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التعليقات على تويتر يصدر بيانا بشأن «الاختراق الضخم»
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