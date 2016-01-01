

تويتر يصدر بيانا بشأن «الاختراق الضخم» تويتر يصدر بيانا بشأن «الاختراق الضخم»

أصدرت منصة "تويتر" بيانا عاجلا بشأن "الاختراق الضخم" الذي تعرضت له المنصة قبل ساعات.



وأوضحت وحدة دعم تويتر في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها غير مدركة حتى الآن، إذا ما كان الهاكرز تمكنوا من الوصول إلى كلمات السر الخاصة بالمستخدمين الذين تم اختراق حساباتهم.



وأشارت إلى أنها لم تعثر على أي دليل على أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى كلمات مرور حسابات المشاهير التي تم استهدافها في وقت سابق.

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وقالت تويتر: "لكن في الوقت الحالي، لا نعتقد أن إعادة تعيين كلمة المرور ضرورية."وتعرضت منصة "تويتر" لخرق أمني كبير، حيث تم قرصنة عدد كبير من حسابات المشاهير والسياسين الكبار في الولايات المتحدة.وأوقف موقع "تويتر" إثر عملية القرصنة الكبيرة التي تعرض لها أغلب الحسابات الموثقة من التغريد أو طلب منها تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق.كما علق مؤسس "تويتر"، جاك دورسي، وهو أحد الذين اخترقت حساباتهم، قائلا، "يوم صعب علينا في تويتر.. لدينا شعور سيء ونشخص الوضع حاليا.. سنشارك بنتائج التحقيقات فور اكتمالها".