سماعات OnePlus Buds تعد بتوفير 30 ساعة من الإستخدام المتواصل مع علبة الشحن

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سماعات OnePlus Buds تعد بتوفير 30 ساعة من الإستخدام المتواصل مع علبة الشحن

نشرت شركة OnePlus للتو تفاصيل مهمة حول سماعات OnePlus Buds القادمة ولكن دون الكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بها والإعلان عنها. في منشور على منتدياتها الرسمية، تحدثت الشركة عن التصميم وسهولة الإستخدام وعمر البطارية. ويقول المنشور أن سماعات OnePlus Buds القادمة ستأتي مع بطارية ذات عمر طويل الأمد.

يجب أن تكون هذه السماعات قادرة على توفير 7 ساعات من الإستخدام تقريبًا في حين أن العلبة نفسها ستكون قادرة على إعادة شحن السماعات في أي وقت من الأوقات مما سيؤدي إلى إضافة أكثر من 21 ساعة من الإستماع المتواصل. وعلاوة على ذلك، لن تكون سماعات الأذن نفسها ثقيلة بأي حال من الأحوال، فهي ستزن 4.6 جرامًا فقط بينما ستزن العلبة وحدها 36 جرامًا.

وأخيرًا، تحدث المنشور عن التكامل الأعمق مع هواتف OnePlus مثل وضع الكمون المنخفض من أجل الألعاب، وهذا كان متوقعًا بالفعل. حتى سماعات OnePlus Bullets Wireless الحالية توفر إقترانًا سريعًا وسهلاً مع هواتف OnePlus ولكن على الرغم من ذلك، فإن تجربة الإستماع تبقى هي نفسها أثناء ربطها مع هواتف ذكية غير تابعة لشركة OnePlus. على أي حال، بعد أسبوع من الآن، سنعرف الميزات الأخرى التي ستوفرها سماعات OnePlus Buds الجديدة.

المصدر: موقع الكترونى

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