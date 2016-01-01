

الحاسوب المحمول MSI GE75 Raider 10SFS يوفر قوة هائلة للاعبين والمبدعين مع معالجات تتبع الأشعة من إنفيديا الحاسوب المحمول MSI GE75 Raider 10SFS يوفر قوة هائلة للاعبين والمبدعين مع معالجات تتبع الأشعة من إنفيديا

تُعد MSI من الشركات الرائدة في تطوير أجهزة الحاسوب القوية لاسيما المحمولة منها، حيث تمزج بين التصميم المميز وأفضل التقنيات المتوفرة من معالجات وبطاقات رسومات وعتاد داخلي، ما جعلها وجهة لمحبي الألعاب والأعمال الثقيلة مثل البرمجة والتصميم والمونتاج. وقد استمرت الشركة في سيرها بهذا الاتجاه مع الحاسوب المحمول MSI GE75 Raider 10SFS الذي يوفر قدرات هائلة مع عتاد عالي يشمل معالجات إنفيديا وإنتل.



يتميز جهاز MSI GE75 Raider 10SFS بتصميم جميل مع شاشة بحواف نحيفة بقياس 17.3 بوصة من نوع IPS وبسرعة مبدئية 240 إطارًا في الثانية يمكن أن تصل حتى 300 إطارًا في الثانية. كما يجلب معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 2070 SUPER ومعه معالج إنتل الجيل العاشر Core i9 ويصاحبه ذاكرة عشوائية DDR4 حتى 64 جيجابايت وكذلك قرص تخزين داخلي HHD بجانب قرص تخزين سريع M.2 SSD NVMe PCIe وآخر من نوع M.2 SSD NVMe PCIe combo.



يحوي الجهاز كذلك رقاقة اتصال Killer Lan E2500 التي تساعد بالحصول على شبكة إنترنت ثابته أثناء الللعب، ويدعم تقنية WiFi 6 وتقنية بلوتوث 5.1. ويوفر كذلك لوحة مفاتيح مميز RGB Backlit وكاميرا HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية.

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ويضيف الجهاز بطارية 6 سيل بقوة تصل حتى 65 واط في الساعة، وشحن سريع بقوة تصل 280 واط، ليتيح الحفاظ على البطارية أطول فترة وشحنها بأسرع وقت ممكن.كما يوفر الحاسوب المحمول من MSI منفذ USB-C 3.2 ومنفذ USB-A الجيل الثاني ومنفذي USB-A الجيل الثالث، بجانب منفذ RJ45 وقارئ بطاقات الذاكرة، ومنفذ HDMI بدقة 4K، ومنفذ Mini-DisplayPort.MSI GE75 Raider 10SFS يقدم نقلة نوعية مع GeForce RTX 2070 SUPERيمنح معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 2070 SUPER نقلة كبيرة في مستوى جهاز MSI، فالجيل الجديد من معالجات تتبع الأشعة من إنفيديا يوفر معه تقنيات مميزة تضاعف سرعة الأجهزة وتجعل من تجربة اللعب والاستخدام أكثر سلاسة وخفة، حيث يوفر MSI GE75 Raider 10SFS سرعة تصل 152% مقارنة مع الأجهزة العاملة بمعالجات الرسومات الأخرى، وأعلى بنحو 11% من الجيل السابق من أجهزة MSI مع معالجات الجيل الأول من تتبع الأشعة.يعود التطور الكبير في سرعة الجهاز الجديد إلى وجود تقنية تتبع الأشعة المحدثة والتي تجعل الرسومات واقعية إلى أبعد حدود، وكذلك تقنية DLSS الموجودة في معالجات إنفيديا والمدعمة بالذكاء الاصطناعي وتساعد على زيادة إمكانيات معالج الرسومات والأداء العام للجهاز بطريقة ذكية.تعمل تقنية DLSS 2.0 المدمجة مع نوى Tensor Cores في معالجات تتبع الأشعة RTX SUPER المتوفرة مع جهاز MSI من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق. وتتيح رفع الأداء وزيادة معدل سرعة الإطارات في الثانية أثناء اللعب مع الحفاظ على البطارية وتقليل استهلاك الطاقة مقارنة مع الجيل السابق.تجربة لعب رائعةإذا كنت تبحث عن تجربة لعب مثالية مع جهاز قوي، فسيكون MSI GE75 Raider 10SFS خيار رائع لك. كذلك سيقدم تجربة مذهلة للذين يبحثون عن عتاد قوي للقيام بالأعمال الثقيلة مثل برمجة التطبيقات أو المونتاج والتصميم.ولإلقاء نظرة على بعض من قدرات الجهاز مع معالجات رسومات تتبع الأشعة من إنفيديا، يمكنك متابعة فيديو من مقتطفات لعبة Minecraft بالأسفل لمشاهدة الفروقات بين تقنية تتبع الأشعة، لكن يرجى ملاحظة أن ما تقدمه معالجات إنفيديا مع الحواسيب المحمولة أكثر بكثير مما توفره اللعبة فقط.