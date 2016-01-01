

خرائط جوجل تستخدم الواقع الافتراضي لتحديد المواقع خرائط جوجل تستخدم الواقع الافتراضي لتحديد المواقع

كشفت تقارير صحفية عن طرح تحديث جديد لتطبيق "خرائط جوجل"، يستخدم فيه "الواقع الافتراضي" لتحديد المواقع.



وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل مابس" الجديد تستخدم تقنية "البث الحي للواقع الافتراضي" لتحديد المواقع".



ولا يعتبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" وشبكة "واي فاي" طريقة موثوقة لتحديد موقعك، ولكن بفضل ميزة الواقع المعزز الجديدة، والتي يمكن لمستخدمي خرائط غوغل على أندرويد استخدام تلك التقنية لتحديد أماكنهم بالضبط وفي أي اتجاه يسيرون.

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وتحدد التقنية الجديدة على "جوجل مابس" اتجاهات المشي، والتي تستخدم كاميرا الهاتف للتعرف على مكانك والمراجع المرئية من صور التجول الافتراضي.وبمجرد السماح لتطبيق "خرائط جوجل" بالوصول إلى الكاميرا، ما عليك إلا مسح المنطقة من حولك، حتى يتمكن التطبيق من التعرف على مكان وجودك.