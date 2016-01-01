كشفت تقارير صحفية عن طرح تحديث جديد لتطبيق "خرائط جوجل"، يستخدم فيه "الواقع الافتراضي" لتحديد المواقع.
وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل مابس" الجديد تستخدم تقنية "البث الحي للواقع الافتراضي" لتحديد المواقع".
ولا يعتبر نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" وشبكة "واي فاي" طريقة موثوقة لتحديد موقعك، ولكن بفضل ميزة الواقع المعزز الجديدة، والتي يمكن لمستخدمي خرائط غوغل على أندرويد استخدام تلك التقنية لتحديد أماكنهم بالضبط وفي أي اتجاه يسيرون.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خرائط جوجل تستخدم الواقع الافتراضي لتحديد المواقع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق