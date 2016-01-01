إحدى الميزات التي قامت آبل بتضمنيها في نظام iOS 14 والتي تعمل على تحسين خصوصية المستخدمين هي إخطار النظام للمستخدمين كلما تم الوصول إلى الحافظة ( Clipboad ) الخاصة بهم من قبل أحد التطبيقات. وهذا يجعل الأمور أكثر شفافية بحيث يعرف المستخدمون التطبيقات التي تصل إلى البيانات على أجهزتهم، في حالة عدم علمهم بذلك من قبل.
بفضل هذه الميزة، أظهرت دراسة حديثة بالفعل أن هناك أكثر من 50 تطبيقًا، بعضها يحظى بشعبية كبيرة للغاية، كانت تصل إلى بيانات الحافظة دون علم المستخدم. كان LinkedIn أحد تلك التطبيقات، والآن يبدو أن الشركة وجدت نفسها متورطة في مشكلة قانونية نتيجة لذلك.
في الواقع، لقد تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة حيث يدعي الشخص الذي رفع الدعوى القضائية، Adam Bauer، أن شبكة LinkedIn قد دخلت إلى الحافظة على جهاز iOS الخاص به دون إخطاره بذلك. على الرغم من أن LinkedIn لم تعلق بعد على الدعوى القضائية، فقد أوضحت مثل غيرها من الشركات الأخرى بعدما إتضح أن العديد من التطبيقات كانت تدخل إلى حافظة iOS، أنها ستُنهي هذه الممارسة.
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التعليقات على LinkedIn تواجه دعوى قضائية بسبب قراءة بيانات المستخدمين في الحافظة على أجهزة iOS
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