

وحدات جديدة لمراقبة المحتوى المزيف وغير القانوني على «يوتيوب» وحدات جديدة لمراقبة المحتوى المزيف وغير القانوني على «يوتيوب»

أعلنت شركة "جوجل" إطلاقها وحدات جديدة لمراقبة الأخبار المزيفة والمحتوى غير القانوني عبر منصة مشاركة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".



وأوضحت "جوجل"، وفق ما نقله موقع "تايمز نيوز ناو"، أن يوتيوب، تتعاون حاليا مع وحدات لمراقبة ومنع الأخبار المزيفة والمحتوى غير القانوني في كوريا الجنوبية.



وقال نيل موهان، نائب رئيس جوجل الأول، تلك التصريحات في مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس لجنة الاتصالات الكورية الجنوبية هان سانج هيوك.

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جاءت هذه التصريحات بعد أن طلب هان مثل هذا التعاون، مع مراعاة الأخبار المزيفة المحيطة بتفشي "كوفيد 19"، وقضية الاعتداء الجنسي الرقمي البارزة الأخيرة في كوريا الجنوبية، حيث تم توزيع هذه المواد غير القانونية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.في الشهر الماضي، قامت جوجل بتصحيح ممارسات الاشتراك طواعية في خدمة "يوتيوب برميوم" في كوريا الجنوبية، بعد أن وجدت السلطات الكورية أنها كانت غير عادلة للمستخدمين.كما فرضت الهيئة التنظيمية غرامة قدرها 720 ألف دولار أمريكي على غوغل، بسبب انتهاكها قوانين الاتصالات المحلية.في مارس من هذا العام ، قال سوندار بيتشي، رئيس شركة "ألفابت" الشركة الأم لغوغل إن الشركة أزالت الآلاف من مقاطع الفيديو على يوتيوب، ذات الصلة بمعلومات فيروسات كورونا الخطيرة أو المضللة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) المستندة إليها.