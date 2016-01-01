

تحديث جوجل كروم يحد من تتبع ملفات تعريف الارتباط ويحظر الإشعارات المزعجة تحديث جوجل كروم يحد من تتبع ملفات تعريف الارتباط ويحظر الإشعارات المزعجة

أصبح جوجل كروم 84 متاحًا الآن لجميع مستخدمي سطح المكتب بعد تأخير في الإصدارات بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.







يستأنف الإصدار تغييرات ملف تعريف الارتباط SameSite التي بدأ Google تنفيذها باستخدام Chrome 80، وإذا كنت ستتذكر، كان على عملاق التكنولوجيا إعادة الميزة إلى الوراء بضعة أشهر بعد تقديمها لأول مرة في محاولة للتأكد من أنها لا تسبب على الإنترنت الخدمات والبوابات للتوقف عن العمل

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في خضم عمليات الإغلاق ذات الصلة بفيروس كورونا.تتطلب التغييرات من المطورين تعيين سمة SameSite لملفات تعريف الارتباط الخاصة بهم أو سيقوم Google تلقائيًا بتحويل إعداداتهم إلى خيار أكثر أمانًا، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى كسر مواقع الويب.قررت Google على الأرجح أنه حان الوقت لفرض تغييرات سمة SameSite لمنع مشاكل الأمان التي تسببها ثغرات ملفات تعريف الارتباط.كما لاحظ 9to5Google ، سيأتي Chrome 84 أيضًا مع القدرة على حظر الإشعارات المتطفلة، مثل طلبات المتابعة المزعجة من مواقع الويب التي تستمر في الظهور في كل زيارة.يجب على المستخدمين ببساطة النقر فوق رمز الجرس في شريط العناوين واختيار "متابعة الحظر" لمنع ظهور النوافذ المنبثقة مرة أخرى.كما سيعلم المتصفح مستخدمي سطح المكتب إذا كانوا يقومون بتنزيل EXE و APK والملفات القابلة للتنفيذ الأخرى عبر HTTP أو عبر صفحة HTTPS كطبقة إضافية من الأمان ضد التهديدات المحتملة لنظامهم.