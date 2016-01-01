

منوعاتتعرف على Skydio X2.. طائرة بدون طيار قابلة للطي مصممة للجيش الأمريكي منوعاتتعرف على Skydio X2.. طائرة بدون طيار قابلة للطي مصممة للجيش الأمريكي

كشفت شركة “سكايديو” Skydio، الناشئة لصناعة الدرونات، عن نموذج جديد لطائرة بدون طيار قابلة للطي، تحت اسم “سكايديو إكس2” Skydio X2، وهي أول درون غير تجارية من الشركة، تستهدف الوكالات الحكومية والجيش والمؤسسات العسكرية، التي تتطلب مراقبة جوية باستخدام الكاميرا الحرارية المدمجة العاملة بالأشعة تحت الحمراء.



وقالت الشركة أنها ستطلق نسختين من الدرون الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، الأولى ستحمل اسم “سكايديو إكس2دي” Skydio X2D، والمصممة خصيصا للجيش الأمريكي لأداء مهام الاستطلاع والبحث والإنقاذ والدوريات الأمنية، في حين تخصص النسخة الثانية “سكايديو إكس2إي” Skydio X2E للمؤسسات والوكالات المدنية.



ويتميز النموذج الجديد “سكايديو إكس2” بأذرع قابلة للطي، مع نظام تحديد المواقع العالمي GPS، إلى جانب إمكانية الطيران في الظلام، وذلك باستخدام الضوء المرئي والإضاءة بالأشعة تحت الحمراء.

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والطائرة مزودة بوحدة تحكم كاملة الحجم تحتوي على شاشة لمس، وبطارية تكفي للطيران حتى 36 دقيقة، مع كاميرا حرارية بدقة 256×320 بيكسل، وكاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابيكسل، يمكنها التقاط الصور بزاوية 180 درجة، مع ميزات جديدة، مثل وضع “سوبرزووم” Superzoom بزاوية 360 درجة للتكبير في جميع الاتجاهات.يذكر أن “سكايديو” Skydio بدأت نشاطها سوقيا لأول مرة منذ أكثر من عامين، عبر تقديم طائرة بدون طيار “درون” حملت اسم “سكايديو آر1” Skydio R1.