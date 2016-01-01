منوعاتتعرف على Skydio X2.. طائرة بدون طيار قابلة للطي مصممة للجيش الأمريكي

كشفت شركة “سكايديو” Skydio، الناشئة لصناعة الدرونات، عن نموذج جديد لطائرة بدون طيار قابلة للطي، تحت اسم “سكايديو إكس2” Skydio X2، وهي أول درون غير تجارية من الشركة، تستهدف الوكالات الحكومية والجيش والمؤسسات العسكرية، التي تتطلب مراقبة جوية باستخدام الكاميرا الحرارية المدمجة العاملة بالأشعة تحت الحمراء.
وقالت الشركة أنها ستطلق نسختين من الدرون الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، الأولى ستحمل اسم “سكايديو إكس2دي” Skydio X2D، والمصممة خصيصا للجيش الأمريكي لأداء مهام الاستطلاع والبحث والإنقاذ والدوريات الأمنية، في حين تخصص النسخة الثانية “سكايديو إكس2إي” Skydio X2E للمؤسسات والوكالات المدنية.
ويتميز النموذج الجديد “سكايديو إكس2” بأذرع قابلة للطي، مع نظام تحديد المواقع العالمي GPS، إلى جانب إمكانية الطيران في الظلام، وذلك باستخدام الضوء المرئي والإضاءة بالأشعة تحت الحمراء.
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