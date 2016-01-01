

ميزة AirPlay قد تصبح أكثر ذكاءً من خلال توقع الأجهزة التي تريد إستخدامها ميزة AirPlay قد تصبح أكثر ذكاءً من خلال توقع الأجهزة التي تريد إستخدامها

AirPlay هي في الأساس رد آبل على البلوتوث، فهذه الميزة تتيح للمستخدمين بث المحتوى من جهاز إلى آخر، على إفتراض أن كلا الجهازين يدعمان هذه الميزة. على سبيل المثال، من خلال AirPlay، يستطيع المستخدمون بث الأفلام أو مقاطع الفيديو أو الأغاني من iPhone أو iPad أو Mac إلى جهاز آخر، مثل مكبرات الصوت، وجهاز Apple TV، وما إلى ذلك.



هذه الميزة تعمل إلى حد كبير على النحو المنشود، ولكن هذا لا يعني أنها مثالية. في الواقع، تشير براءة إختراع تم إكتشافها من قبل موقع Apple Insider إلى أن شركة آبل تريد أن تجعل ميزة AirPlay أكثر ذكاءً من خلال التنبؤ بالأجهزة التي يتم البث إليها عادة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم ببث الأغاني من خلال Apple Music إلى مكبرات الصوت التي تدعم AirPlay في المنزل، فستعرف هذه الميزة أن مكبرات الصوت هي الجهاز المفضل لديك وستقوم ببث الأغاني إليها تلقائيًا بدون أي إدخال من المستخدم.



يمكن قول الشيء نفسه عن التطبيقات، حيث إذا كنت تستخدم ميزة AirPlay عادة لبث تطبيق من iPhone إلى Apple TV، فسوف تتعلم هذا السلوك، وفي النهاية، سيتم البث تلقائيًا من التطبيق إلى Apple TV في المرة المقبلة التي تفتحه فيها. ووفقا لوصف براءة الإختراع، فهو يقول : ” على الرغم من أن تخزين العديد من التطبيقات قد يسمح لجهاز محمول أن يكون مفيدًا بشكل خاص للمستخدم، فقد يكون من الصعب على المستخدم وقد يستغرق وقتًا طويلاً لتحديد وتنفيذ تطبيق أو وظيفة معينة بين جميع التطبيقات المتاحة المخزنة على الجهاز المحمول “.

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ومع ذلك، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت ميزة AirPlay ستصبح أكثر ذكاءً في المستقبل أم لا، ولكنها بلا شك واحدة من تلك التحسينات في نمط الحياة التي لا تمانع في رؤيتها.