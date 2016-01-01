ميزة ICloud Keychain الأمنية من أبل

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ميزة ICloud Keychain الأمنية من أبل

وفرت أبل مؤخرًا مع نظام التشغيل iOS 14 تحسينات مهمة لنظام التشغيل iCloud Keychain، حيث قامت أبل بمنح المستخدمين الوصول إلى معلومات أكثر فائدة حول كلمات المرور الخاصة بهم.

ميزة iCloud Keychain
توفر هذه الميزة تخزين ومزامنة جميع كلمات المرور الخاصة بالمستخدم من مواقع الويب والتطبيقات المختلفة من خلال iCloud، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى iCloud Keychain باستخدام أيفون أو iPad عن طريق فتح تطبيق الإعدادات ثم الضغط فوق قائمة كلمات المرور.

مميزات iCloud Keychain
ستوفر ميزة iCloud Keychain للمستخدمين المشكلة في كلمة المرور لكل حساب محدد محفوظ هناك، بحيث يمكن للمستخدمين معرفة المزيد حول إنشاء كلمات مرور أقوى، وقد كانت بعض هذه الميزات موجودة بالفعل في iOS 13، ولكنها لم تكن بارزة كما في iOS 14.

كذلك فوفقًا لأبل يتحقق iCloud Keychain الآن مما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بالمستخدم واقعة ضمن اختراق البيانات، ولعل ذلك ليس مهم فقط للسماح للمستخدمين بتغيير كلمة المرور الخاصة بك على الفور، ولكن أيضًا لتكون على دراية بالحسابات الأخرى التي قد تتأثر إذا كنت تستخدم كلمة مرور مُكرّرة أو مماثلة.

المصدر: فولت

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