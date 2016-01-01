

تسريب مواصفات وصور أقوى تابلت أندرويد تسريب مواصفات وصور أقوى تابلت أندرويد

إن كنت تبحث عن تابلت، فالأفضل دائما آيباد، وأقوى منافسيه في عالم أندرويد، هي سلسلة Galaxy Tab S الرائدة من سامسونج.



وقد كشفت التسريبات عن معظم مواصفات +Galaxy Tab S7 المرتقب إطلاقه قريبا بمواصفات رائدة تبدأ من معالج +Snapdragon 865 الأسرع في عالم الأجهزة المحمولة، يصاحبه رام 6 أو 8 جيجابايت مع سعات تخزين 128 أو 256 جيجابايت.. ليكون أقوى تابلت أندرويد في السوق.



هذا التابلت سيكون النسخة الأكبر من أخيه Tab S7؛ فيأتي بشاشة 12.4 إنش من نوع سوبر أموليد دقتها 2800×1752 بكسل، مدمج بها قارئ البصمة، وبالطبع متوافقة مع قلم S Pen الرقمي.

قد يعجبك أيضا... loading...

ومع هكذا شاشة عملاقة ساطعة ومعالج سريع، يتطلب التابلت بطارية عملاقة، وأكدت مصادر أنها بسعة 10,090 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.ويأتي التابلت مع كاميرا خلفية مزدوجة، واحدة بدقة 13 ميجابكسل والأخرى بدقة 5 ميجابسكل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، على أن يشتغل بنظام أندرويد 10 مع واجهة One UI 2.5 من الصندوق.وأخيرا، توقع أن تكون هذه المواصفات هي نفس مواصفات Tab S7 القياسي، لكن مع شاشة وبطارية أصغر؛ يقال إن سعة البطارية 7,760 مللي أمبير.وحتى هذه اللحظة لا توجد معلومات عن السعر، لكن يجب أن يبدأ من نحو 700$ في الموديل القياسي، باعتبار أن سعر إطلاق Tab S6 الابتدائي كان 650$.أما عن موعد الإعلان الرسمي، فمن المتوقع أن يكون بحدث الإعلان عن هاتف Note 9 يوم 5 أغسطس القادم.