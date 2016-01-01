على عكس ما هو معروف، حذرت شركة أبل مستخدمى الكمبيوتر المحمولة (لاب توب)، من تغطية كاميرات الأجهزة الخاصة بهم، لأغراض الحماية، وحذرت الشركة الأمريكية فى بيان لها مطلع فى وقت سابق، من استخدام قطع بلاستيكية خاصة، تستخدم لتغطية الكاميرا على اللاب توب، مشيرة إلى أن هذه القطع قد تتسبب بكسر فى الشاشة، فى حال تم إغلاق اللاب توب وهى معلقة فيه.
ونقلت موقع “ذا فيرج”، عن الشركة قولها إن على المستخدمين أن يثقوا بمنتجات أبل، والتى تعطى المستخدم ضوء أخضر فى حال تشغيل الكاميرا، وطالبتهم بعدم اتباع طرق أخرى لإغلاق الكاميرا.
ويتبع عدد كبير من المستخدمين فى السنوات الأخيرة، طريقة وضع غطاء ورقى أو بلاستيكى على عدسة كاميرا اللاب توب الخاص، لمنع قراصة الإنترنت من التجسس عليهم عبر الكاميرا، حسب سكاى نيوز.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أبل تحذر من استخدام غطاء كاميرا الكمبيوتر لأغراض الحماية.. اعرف السبب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق