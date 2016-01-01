

أبل تحذر من استخدام غطاء كاميرا الكمبيوتر لأغراض الحماية.. اعرف السبب أبل تحذر من استخدام غطاء كاميرا الكمبيوتر لأغراض الحماية.. اعرف السبب

على عكس ما هو معروف، حذرت شركة أبل مستخدمى الكمبيوتر المحمولة (لاب توب)، من تغطية كاميرات الأجهزة الخاصة بهم، لأغراض الحماية، وحذرت الشركة الأمريكية فى بيان لها مطلع فى وقت سابق، من استخدام قطع بلاستيكية خاصة، تستخدم لتغطية الكاميرا على اللاب توب، مشيرة إلى أن هذه القطع قد تتسبب بكسر فى الشاشة، فى حال تم إغلاق اللاب توب وهى معلقة فيه.



ونقلت موقع “ذا فيرج”، عن الشركة قولها إن على المستخدمين أن يثقوا بمنتجات أبل، والتى تعطى المستخدم ضوء أخضر فى حال تشغيل الكاميرا، وطالبتهم بعدم اتباع طرق أخرى لإغلاق الكاميرا.



ويتبع عدد كبير من المستخدمين فى السنوات الأخيرة، طريقة وضع غطاء ورقى أو بلاستيكى على عدسة كاميرا اللاب توب الخاص، لمنع قراصة الإنترنت من التجسس عليهم عبر الكاميرا، حسب سكاى نيوز.

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وقالت شركة أبل: “الكاميرا فى اللاب توب مصممة على ألا تعمل أبدًا من دون أن تطلق الضوء الأخضر المخصص لها”.وأشار تقرير للشركة إلى أن على المستخدم إزالة الغطاء الخاص بالكاميرا، عند إغلاق اللاب توب، إذا ما أصر على استخدامه.ونصحت الشركة المستخدمين بعدم استخدام أى مادة أكثر سماكة من ورق الطباعة العادى، لتغطية الكاميرا، لافتًا إلى أن الشريط اللاصق قد يترك أثرًا لا يزول من عدسة الكاميرا.وانتشرت مخاوف فى السنوات الأخيرة من القرصنة عبر الكاميرا الخاصة، وتسجيل فيديوهات للمستخدمين تستخدم ضدهم لأغراض ابتزاز أو ما شابه ذلك.