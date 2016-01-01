

Sony تستثمر 250 مليون دولار في شركة Epic Games لتعزيز ريادتها لسوق الألعاب Sony تستثمر 250 مليون دولار في شركة Epic Games لتعزيز ريادتها لسوق الألعاب

أعلنت شركة Sony أنها إستثمرت 250 مليون دولار أمريكي في شركة Epic Games، وهي الشركة التي كانت وراء تطوير لعبة Fortnite الشهيرة، وهي أيضًا الشركة التي تقف وراء محرك الألعاب الشهير Unreal Engine. في بيان رسمي، كشفت الشركة اليابانية أنها تمتلك الآن حصة 1.4 في المئة من شركة Epic Games، وستؤدي الصفقة إلى بناء ” منظومة رقمية أكثر إنفتاحًا لجميع المستهلكين ومنشئي المحتوى “.



ظلت Epic Games محايدة فيما يخص تكنولوجيا اللعب عبر المنصات المختلفة ( Cross Platform )، ولكن المحللين يعتقدون أن شركة Sony قد تحصل على أفضلية في المعركة القادمة بين Playstation 5 و Xbox Series X. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Sony، السيد Kenichiro Yoshida أن تقنية Epic Games تبقيها ” في طليعة تطوير الألعاب ” وهذا أفضل ما يمكن رؤيته في ميزات لعبة Fortnite.



يُعد محرك الألعاب Unreal Engine أيضًا جزءًا من قطاع صناعة الألعاب، فهو يعتبر الأداة الأساسية في العديد من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة على الصعيد العالمي.

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من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، السيد Tim Sweeney أن الشركتين ساهمتا في تطوير العديد من الأشياء في قطاع الألعاب، وتشتركان في رؤيتهما للتجارب الإجتماعية الثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي “. من الواضح أن هذه إشارة إلى أن كلا الشركتين ستعملان على الإستفادة من خبرة بعضهما البعض للقدوم بأشياء جديدة ومميزة لجمهور اللاعبين.