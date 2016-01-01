

نسخة ARM من MacBook Air قد تكون أرخص من نسخة Intel نسخة ARM من MacBook Air قد تكون أرخص من نسخة Intel

من دون شك، يتساءل الكثيرون عما يمكن أن يعنيه إنتقال شركة آبل إلى معالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM من حيث الأسعار. هل حواسيبها المزودة بمعالجات ARM ستكون أغلى من حواسيبها المزودة بمعالجات Intel؟ حسنًا، وفقا للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo، فهو يظن أن هناك فرصة أن تكون حواسيب آبل المزودة بمعالجات ARM أرخص بالفعل، وهو يتوقع في الواقع قدوم نسخة أرخص من MacBook Air إما في وقت لاحق من هذا العام أو في العام 2021.



ووفقا لـ Ming-Chi Kuo، فهو يقول : ” في سيناريو متفائل، إذا خفضت آبل سعر MacBook Air المزود بالمعالج الخاص بها لعكس الإنخفاض في التكلفة، وإذا كانت نسخة 14 إنش و 16 إنش المصممة حديثًا من MacBook Pro أفضل من MacBook Pro القديم، فنحن نتوقع أن ينمو حجم الشحنات بشكل كبير إلى 18 أو 20 مليون وحدة في العام 2021 “.



المحلل الصيني لم يذكر على وجه اليقين أنه قد تكون هناك طرازات أرخص، ولكنه يتوقع وجودها. إنه أمر مثير للإهتمام حقًا لأنه وفقا لتقرير سابق، فقد تردد أن معالجات آبل الخاصة التي تستند على معمارية ARM ستكون أغلى من معالجات Intel، ولكن قد يكون ذلك بسبب التكاليف الأولية والتكنولوجيا الجديدة.

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ومع ذلك، نحن لن نتفاجأ في حالة إذا تم طرح حواسيب آبل المزودة بمعالجات ARM بأسعار أرخص، وخاصة أن هذا يعني أنه على المدى الطويل، ستوفر آبل المال من خلال عدم الإضطرار إلى دفع Intel لشراء أو ترخيص تقنياتها. في كلتا الحالتين، سيتعين علينا الإنتظار ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.