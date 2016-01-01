

الحاسوب Honor MagicBook قد يحصل على معالجات AMD Ryzen 4000 منتصف هذا الشهر الحاسوب Honor MagicBook قد يحصل على معالجات AMD Ryzen 4000 منتصف هذا الشهر

قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بنشر ملصق على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تشوق فيه لقدوم طرازات جديدة من الحاسوب المحمول Honor MagicBook. وعلى ما يبدو، هذه الطرازات الجديدة ستكتفي بالحصول على ترقية داخلية، فهي ستستخدم معالجات AMD Ryzen 4000 الأحدث من شركة AMD. سيتم الإعلان عن هذه الطرازات الجديدة في اليوم 16 من شهر يوليو الجاري على الساعة 14:30 بتوقيت وسط أمريكا.



تعد المعالجات الجديدة بقفزة كبيرة في الأداء مع تحسين كفاءة الطاقة في نفس الوقت. لقد كنا مسرورين بأداء Honor MagicBook 14 الحالي المزود بمعالجات AMD Ryzen 3000 Series، ولكننا أردنا أيضًا رؤية معالجات AMD Ryzen 4000 الجديدة، وهذا ما سيتحقق في القريب العاجل.



طرازات Honor MagicBook الجديدة المُزودة بمعالجات AMD Ryzen 4000 Series ستصدر في البداية بالصين، ولكن بالنظر إلى ما حدث مع الطرازات السابقة، فينبغي أن تشق هذه الطرازات الجديدة طريقها أيضًا إلى الأسواق العالمية بعد شهرين من الآن، إن لم يكن قبل ذلك.

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هناك أيضًا إشاعة مفادها أن العلامة التجارية الفرعية Honor تستعد لإطلاق حاسوب محمول جديد موجه لجمهور اللاعبين، لذلك قد نشهد بعض المفاجأت خلال الحدث.