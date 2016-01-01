أزالت الشركة المالكة لخدمة تيك توك TikTok، أكثر من 49 مليون مقطع فيديو من منصته، في النصف الثاني من العام الماضي، لانتهاكه السياسة الخاصة بالمحتوي، بحسب ما ذكره موقع "businessinsider".
وقالت شركة تيك توك، في تقرير الشفافية الثاني الذي نشرته على موقعها الألكتروني، إن أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو المحذوفة التي تمت إزالتها من المنصة خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2019، انتهكت سياساتها المتعلقة بالكلام الذي يحض على الكراهية، والمنظمات الخطيرة.
ووفقا للتقرير حذفت تيك توك ثلث مقاطع الفيديو من الهند فقط، حيث بلغت المقاطع المحذوفة نحو 16.5 مليون مقطع، وهو يساوي تليها الولايات المتحدة، بنحو 4.6 ملايين مقطع، ثم باكستان في المرتبة الثالثة بنحو 3.7 ملايين مقطع، ثم المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بنحو مليوني مقطع، ثم روسيا في المرتبة الخامسة بنحو 1.3 مليون مقطع.
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التعليقات على تيك توك يحذف أكثر من 49 مليون مقطع فيديو.. اعرف السبب
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