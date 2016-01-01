

Dell تطلق حاسب Brawny XPS مع سلسلة شاشات Sweet S.. صور Dell تطلق حاسب Brawny XPS مع سلسلة شاشات Sweet S.. صور

أعلنت شركة ديل Dell، أمس، عن أحدث حواسيبها المكتبية Brawny XPS، والذي يعمل بمعالجات Comet Lake-S، إلى جانب ذلك أعلنت أيضًا عن سلسلة شاشات Sweet S المميزة بدقة عرض 4K.



ووفقا لما ذكره موقع "hothardware"، يضم حاسب Dell الجديد، الجيل العاشر من معالجات شركة إنتل التي تصل إلى رقاقة معالج Core i9 في أعلى نموذج، وكرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER.



ووفقا لشركة Dell ، يقدم حاسبBrawny XPS دعما جيد للاعبين، كما يقدم أداءا قويا للمهام الإحترافية والإبداعية، إلى جانب تقنية الواقع الإفتراضي، كما يتميز بتصميم صغير الحجم، كما يدعم نظام تبريد بحجم أصغر في صندوق الحاسب، وتبريد منظم الجهد، مع نظام أفضل للتهوية، ومراوح RPM لدعم تدفق الهواء في النظام بكفاءة أفضل.

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ويأتي هيكل حاسب Brawny XPS، مع صندوق بحجم 19 لتر، كما يتميز بمساحة لدعم الترقية، ويدعم الجهاز موصلات طاقة بقدرة 500 واط، لدعم كرت شاشة بقدرة 225 واط، كما يضم 4 من فتحات التخزين، و3 من الفتحات لدعم زيادة السعة التخزينية.ومن المقرر أن يتوفر حاسب Dell XPS، باللونين الأبيض والأسود، مقابل سعر يبدأ من 649.99 دولار، وسيتم طرحه في أولى الأسواق بالولايات المتحدة وكندا، والسوق الأوروبي وآسيا.وكشفت Dell عن سلسلة شاشات Sweet S، التي تأتي بدقة 4K، مع تصميم بلاتيني باللون الفضي، حيث تشمل السلسلة ثلاثة من الشاشات مع شاشة Dell S3221QS المنحنية بحجم 32 بوصة، مع مكبرات صوتية بقدرة 5 واط.وبالإضافة إلى إصدار آخر يطلق عليه اسم شاشة S2721QS بحجم 27 بوصة، ودقة عرض 4K، وشاشة أخرى S2721DS بدقة عرض QHD وحجم 27 بوصة، حيث يتميز كلا الإصدارين بتقنية IPS في الشاشة لإنتاج ألوان طبيعية وحيوية.وتأتي سلسلة شاشات Sweet S، بتقنية Dell Premium Panel Exchange، وتقدم Dell شاشة 4K UHD المنحنية بحجم 31.5 بوصة، والتي تتميز بدقة عرض 3840 × 2160 بيكسل، وتدعم تقنية AMD FreeSync، كما تأتي الشاشة بحامل يدعم إمالة وضبط إرتفاع الشاشة.وتقدم الشاشة تغطية لونية بنسبة 99 % من ألوان sRGB ، ونسبة 90 % من ألوان DCI-P3، وتضم الشاشة اثنان من منافذ HDMI، وستتوفر الشاشة في 20 أغسطس المقبل، بسعر حوالي 500 دولارا أمريكيا، كما تتوفر شاشة Dell 27 4K UHD بسعر 449.99 دولارا أمريكيا، وDell 27 بسعر 349.99 دولارا أمريكيا.