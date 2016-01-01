آبل تحذر مستخدمي لاب توب MacBook من وضع غطاء على الكاميرا

حذرت شركة آبل Apple المستخدمين من أن إغلاق جهاز اللاب توب أثناء وضع غطاء على الكاميرا يمكن أن يؤدي إلى تلف اللاب توب لأن غطاء الكاميرا من الممكن أن يؤدى احتكاك شديد عند غلق الجهاز مما يعمل على خدش أو جرح الكاميرا وبالتالى يسبب مشكلات كبيرة بها.
وبحسب موقع CNET فإن آبل قالت إن تغطية كاميرا لاب توب MacBook يمكن أن تتداخل أيضًا مع مستشعر الإضاءة المحيطة وتتسبب في توقف ميزات مثل السطوع التلقائي عن العمل.
ونصحت آبل المستخدمين في صفحة الدعم الخاصة بها ، بأنه عند استخدام بديل لغطاء الكاميرا ، فيجب استخدم ضوء مؤشر الكاميرا لتحديد ما إذا كانت الكاميرا نشطة ، وتحديد التطبيقات التي يمكنها استخدام الكاميرا في تفضيلات النظام أو System Preferences، لأنه تم تصميم الكاميرا بحيث لا يمكنها أن تنشط بدون تشغيل ضوء مؤشر الكاميرا.
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