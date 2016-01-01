آبل تحذر مستخدمي لاب توب MacBook من وضع غطاء على الكاميرا

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صورة الخبر: آبل تحذر مستخدمي لاب توب MacBook من وضع غطاء على الكاميرا
آبل تحذر مستخدمي لاب توب MacBook من وضع غطاء على الكاميرا

حذرت شركة آبل Apple المستخدمين من أن إغلاق جهاز اللاب توب أثناء وضع غطاء على الكاميرا يمكن أن يؤدي إلى تلف اللاب توب لأن غطاء الكاميرا من الممكن أن يؤدى احتكاك شديد عند غلق الجهاز مما يعمل على خدش أو جرح الكاميرا وبالتالى يسبب مشكلات كبيرة بها.

وبحسب موقع CNET فإن آبل قالت إن تغطية كاميرا لاب توب MacBook يمكن أن تتداخل أيضًا مع مستشعر الإضاءة المحيطة وتتسبب في توقف ميزات مثل السطوع التلقائي عن العمل.

ونصحت آبل المستخدمين في صفحة الدعم الخاصة بها ، بأنه عند استخدام بديل لغطاء الكاميرا ، فيجب استخدم ضوء مؤشر الكاميرا لتحديد ما إذا كانت الكاميرا نشطة ، وتحديد التطبيقات التي يمكنها استخدام الكاميرا في تفضيلات النظام أو System Preferences، لأنه تم تصميم الكاميرا بحيث لا يمكنها أن تنشط بدون تشغيل ضوء مؤشر الكاميرا.

وتعتبر هذه هي الطريقة التي يمكن للمستخدمين من خلالها معرفة ما إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل، أم لا بدلا من الخوف من انتهاك الخصوصية والقيام بوضع أغطية للكاميرا وتعريضها للتلف.

وأوصت مستخدمى لابتوب MacBook و MacBook Pro و كذلك MacBook Air بأنهم إذا كانوا يشعرون بالحاجة إلى الحفاظ على غطاء الكاميرا طوال الوقت فإنه يمكنهم اختيار واحد غطاء أكثر سمكًا من قطعة الورق العادية حوالى 0.1 مم ولكن لا ينصح بوضع اغطية لاصقة أو سميكة.

المصدر: صدى البلد

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