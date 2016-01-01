حذف موقع «تيك توك» ما يزيد على 49 مليون مقطع فيديو لانتهاكها شروط المحتوى خلال ستة أشهر فقط، وفقًا لأحدث تقرير عن الشفافية نشره الموقع.
وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، قال «تيك توك»، في تقرير الشفافية الثاني له، إن أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو المنشورة على المنصة تتم إزالتها بسبب انتهاكات المحتوى.
في الهند، حيث تم حظر التطبيق الأسبوع الماضي، تمت إزالة 16.5 مليون مقطع فيديو، وهو ما يزيد تقريبًا بأربع مرات على أي بلد آخر، الولايات المتحدة، التي تنظر في حظر التطبيق، جاءت في المرتبة الثانية بحذف 4.6 مليون مقطع.
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التعليقات على خلال 6 أشهر فقط .. «تيك توك» يحذف 49 مليون مقطع غير لائق
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