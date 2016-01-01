

خلال 6 أشهر فقط .. «تيك توك» يحذف 49 مليون مقطع غير لائق خلال 6 أشهر فقط .. «تيك توك» يحذف 49 مليون مقطع غير لائق

حذف موقع «تيك توك» ما يزيد على 49 مليون مقطع فيديو لانتهاكها شروط المحتوى خلال ستة أشهر فقط، وفقًا لأحدث تقرير عن الشفافية نشره الموقع.



وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، قال «تيك توك»، في تقرير الشفافية الثاني له، إن أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو المنشورة على المنصة تتم إزالتها بسبب انتهاكات المحتوى.



في الهند، حيث تم حظر التطبيق الأسبوع الماضي، تمت إزالة 16.5 مليون مقطع فيديو، وهو ما يزيد تقريبًا بأربع مرات على أي بلد آخر، الولايات المتحدة، التي تنظر في حظر التطبيق، جاءت في المرتبة الثانية بحذف 4.6 مليون مقطع.

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على الصعيد العالمي، كان السبب الرئيسي للإزالة هو محتوى «تعري البالغين»، حيث تمت إزالة واحد من كل أربعة مقاطع فيديو محذوفة لهذا السبب في ديسمبر.وشملت الأسباب الأخرى تعاطي الكحول والمخدرات والعنف وإيذاء النفس أو الانتحار. انتهكت أقل من 1% من مقاطع الفيديو التي تمت إزالتها سياسات «تيك توك» بشأن الكلام الذي يحرض على الكراهية.وقالت الشركة الصينية، إنها تلقت 500 طلب من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون في 26 دولة خلال النصف الثاني من عام 2019، وهذا يزيد بنسبة 67% في النصف الأول من ذلك العام، عندما تلقت 298 طلبًا.