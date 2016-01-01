ذكرت مواقع تعنى بشؤون التقنية والبرمجيات أن مايكروسوفت قد تدخل تعديلات على أنظمة ويندوز قد لا تعجب الكثيرين من مستخدمي هذه الأنظمة.
ولاحظ صحفيون من Windows Latest أن قسم "لوحة التحكم" أو ما يعرف بـ Control Panel في نسخة 10 Build 20161 الحالية من أنظمة ويندوز أصبحت خياراته محدودة بعض الشيء مقارنة بالخيارات التي كانت تتوفر بالنسخ السابقة من أنظمة ويندوز، فعلى سبيل المثال عند الضغط على خيار system في هذا القسم بات نظام التشغيل يوجه المستخدم إلى تطبيق "الإعدادات" التقليدي للحاسب.
أما بالنسبة لتطبيق "الإعدادات" في النسخة الجديدة من نظام ويندوز فقد اختفى منه أيضا خيار "إعدادات الطاقة المتقدمة"، وللوصول إلى هذا الخيار يجب على المستخدم التوجه إلى قسم "لوحة التحكم" الموجودة في النظام.
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التعليقات على تعديلات جديدة في أنظمة ويندوز قد تغضب ملايين المستخدمين
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