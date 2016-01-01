

تعديلات جديدة في أنظمة ويندوز قد تغضب ملايين المستخدمين تعديلات جديدة في أنظمة ويندوز قد تغضب ملايين المستخدمين

ذكرت مواقع تعنى بشؤون التقنية والبرمجيات أن مايكروسوفت قد تدخل تعديلات على أنظمة ويندوز قد لا تعجب الكثيرين من مستخدمي هذه الأنظمة.



ولاحظ صحفيون من Windows Latest أن قسم "لوحة التحكم" أو ما يعرف بـ Control Panel في نسخة 10 Build 20161 الحالية من أنظمة ويندوز أصبحت خياراته محدودة بعض الشيء مقارنة بالخيارات التي كانت تتوفر بالنسخ السابقة من أنظمة ويندوز، فعلى سبيل المثال عند الضغط على خيار system في هذا القسم بات نظام التشغيل يوجه المستخدم إلى تطبيق "الإعدادات" التقليدي للحاسب.



أما بالنسبة لتطبيق "الإعدادات" في النسخة الجديدة من نظام ويندوز فقد اختفى منه أيضا خيار "إعدادات الطاقة المتقدمة"، وللوصول إلى هذا الخيار يجب على المستخدم التوجه إلى قسم "لوحة التحكم" الموجودة في النظام.

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ويرى الخبراء أن مايكروسوفت تختبر حاليا خيارات جديدة بهدف إزالة قسم "لوحة التحكم" من قوائم ويندوز، ودمج هذا القسم في تطبيق "الإعدادات الشامل" الذي سيتمكن المستخدمون عن طريقه ضبط حواسبهم.وقد تتسبب هذه الإجراءات وفقا للخبراء بإزعاج الكثيرين من مستخدمي أنظمة ويندوز، كونهم يعتمدون على قسم "لوحة التحكم" كوسيلة سريعة لضبط البرامج والملحقات البرمجية والتقنية في حواسبهم.وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد طرحت أوائل يوليو الجاري أيضا تحديثا لبعض أنظمة ويندوز المخصصة للحواسب، حمل معه بعض التعديلات على تصميم خلفيات الاستخدام، ونسخة جديدة من متصفح Edge، وباتت إمكانية التبديل بين علامات التبويب في المتصفح أسرع وأسهل مقارنة بما كانت توفره نسخه السابقة.