شركة Olympus ستتيح لك الآن تحويل كاميراتها إلى كاميرا ويب

قبل بضعة أيام فقط، وبعد عقود من العمل في مجال الكاميرات، أعلنت شركة Olympus أنها ستبيع قسم الكاميرا الخاص بها. هذا بلا شك يوم حزين للكثيرين، وخاصة ملاك كاميرات Olympus، ولكن يبدو أن الشركة لا تزال تخطط لدعم مستخدميها.
في الواقع، أعلنت شركة Olympus مؤخرًا عن برنامج OM-D Webcam Beta Software وأصدرته. وكما يوحي الإسم، فهذا برنامج موجه للحواسيب الشخصية يعمل على تحويل كاميرات Olympus بسهولة وسرعة إلى كاميرا ويب. هذا يعني أن كل ما يحتاجه المستخدمون هو تحميل البرنامج وتوصيل كاميراتهم بالحواسيب الخاصة بهم، وسيكونون على إستعداد للإستفادة من ذلك.
لماذا يُعتبر هذا أمرًا مهمًا؟ على الرغم من تحسن جودة العديد من كاميرات الويب، إلا أنها لا تزال غير مستعدة تمامًا لإستبدال الكاميرات المخصصة من حيث الجودة الكاملة، خاصة فيما يخص طمس الخلفية. إذا كنت تقوم بالبث أو شخصًا يفضل فقط الحصول على بث مباشر عالي الجودة، فمن شأن هذا أن يقوم بالمهمة بنجاح.
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