كشفت شركة أشباه الموّصلات العملاقة كوالكوم عن أحدث معالجاتها اليوم _سنابدارجون 865 بلس_ والذي يستهدف الفئة الراقية من الهواتف الذكية ويوفر دعماً لشبكات الجيل الخامس مع استهلاك أقل للبطارية وقدرة أداء أعلى حسب ما صرحت الشركة.
وفي نفس السياق أعلنت شركة أسوس بأن هاتف الألعاب القادم من الشركة ROG Phone 3 سيأتي مدعوماً بمعالج سنابداحون 865 بلس كما أن لينوفو هي الأخرى ستدعم هاتف الألعاب في علامتها التجارية Legion بنفس المعالج كما صرحت.
الترقيات التي ستأتي مع المعالج الجديد ستوفر أداءً أعلى وتحسن من تجربة اللعب في ظل تركيز الشركة على هذا الجانب مع زيادة سرعة تردد معالج الرسومات بنسبة 10% عن النسحة السابقة.
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التعليقات على كوالكوم تكشف عن سنابدراجون 865 بلس وأسوس ولينوفو أول مستخدميه
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