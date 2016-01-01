

اوبتمايزا تطلق AGMpro لتلبية جميع متطلبات اجتماعات الهيئات العامة عن بعد اوبتمايزا تطلق AGMpro لتلبية جميع متطلبات اجتماعات الهيئات العامة عن بعد

اعلنت شركة الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير(اوبتمايزا) عن توفير منتج جديد باسم AGMpro يلبي جميع متطلبات اجتماعات الهيئات العامة عن بعد ويمتاز بالسهولة والشفافية والدقة.

وحسب بيان صحفي للشركة، فإن المنتج الجديد الذي تمت اضافته لمجموعة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة يتيح استعراض معلومات المساهم وعدد اسهمه وكذلك الاسئلة التي يطرحها للإجابة عليها خلال الاجتماع، فضلا عن جدول اعمال الاجتماع ليتم التصويت عليها من خلال النظام وظهور النتيجة مباشرة بعد انتهاء فترة التصويت.

وكانت الهيئة العامة للشركة عقدت اجتماعها السنوي بواسطة تقنية الاتصال المرئي والالكتروني AGMproبرئاسة رئيس مجلس الإدارة ردين قعوار وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي.



واشاد مراقب الشركات الدكتور وائل العرموطي بالبرنامج الذي طورته شركة “اوبتمايزا” AGMproلتلبية جميع متطلبات اجتماع الهيئة العامة بما يضمن الدقة والشفافية من خلال توفير الخصائص التالية لمراقب الشركات :

• خاصية استعراض معلومات الاجتماع والوثائق الخاصة به قبل بدء الاجتماع.



• امكانية تصفح اسماء الحضور والمعلومات الخاصة بهم وذلك بعد تأكيدهم لحضور الاجتماع.

• استعراض اسئلة المساهمين التي تم اضافتها قبل وخلال الاجتماع.

• خاصية استعراض بنود التصويت و نتائجها مباشرة بعد انتهاء التصويت