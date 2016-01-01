

جهاز الألعاب المنزلي Atari VCS متاح الآن للطلب المسبق مقابل 390$، والتوصيل سيتم قبل 24 ديسمبر جهاز الألعاب المنزلي Atari VCS متاح الآن للطلب المسبق مقابل 390$، والتوصيل سيتم قبل 24 ديسمبر

أعلنت شركة Atari أن جهاز الألعاب المنزلي المرتقب بشدة Atari VCS والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في العام 2018 سيتم إطلاقه بشكل رسمي في خريف هذا العام مقابل 390 دولار أمريكي لأولئك الأشخاص الذين قاموا بطلب هذا الجهاز بشكل مسبق قبل حلول موعد الإطلاق الرسمي لأنه بعد ذلك سيكلف الجهاز 400 دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، أولئك الأشخاص الذين قاموا بطلب الجهاز بشكل مسبق سيحصلون على الجهاز قبل 24 ديسمبر 2020.



تجدر الإشارة إلى أن جهاز Atari VCS الجديد سيتيح للاعبين إكتشاف ألعاب جديدة وكلاسيكية على منصة Atari المفتوحة المصدر، وسيضم معالج مركزي من فئة AMD Ryzen ومعالج رسوميات من فئة AMD Radeon. وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز سيتيح لك كذلك مشاهدة خدمات بث الفيديو على الويب والوصول إلى الخدمات الترفيهية الأخرى التي تستند على الويب، فضلا عن القدرة على تشغيل الألعاب بدقة تصل إلى 4K وبسرعة تصل إلى 60 إطار في الثانية.



إلى جانب، سيكون بإمكانك أيضًا مع الجهاز الجديد تطوير ألعاب وتطبيقات جديدة من أجل التلفزيونات من أجلك أو من أجل عائلتك أو مشاركتها مع مجتمع Aatari VCS. وبغض النظر عن ذلك، تقول شركة Atari أن جهازها الجديد يفتح إمكانيات جديدة للعب مع الأصدقاء ونشر إبداعاتك كجزء من مجتمع متزايد من اللاعبين والمعجبين والمطورين.