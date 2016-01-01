أكد TikTok تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى المملوك للصين أنه لا علاقه له ببكين بعد أن حظرت الهند 59 تطبيقًا صينيًا فى البلاد، وفقًا لمراسلات شاهدتها رويترز، ففى رسالة إلى الحكومة الهندية بتاريخ 28 يونيو ورأتها رويترز، قال الرئيس التنفيذى للشركة “كيفن ماير” إن الحكومة الصينية لم تطلب أبدًا بيانات المستخدم ولن تقوم الشركة بتسليمها إذا طُلب منها ذلك.
وقد تم حظر TikTok، إلى جانب 58 تطبيقًا صينيًا آخر، بما فى ذلك WeChat من Tencent Holdings LTD ومتصفح UC Group Alibaba Group Holding Ltd ، فى الهند هذا الأسبوع بعد اشتباك حدودى مع الصين.
وكتب ماير: “يمكننى أن أؤكد أن الحكومة الصينية لم تقدم لنا أى طلب للحصول على بيانات TikTok للمستخدمين الهنود”، مضيفا أن البيانات الخاصة بالمستخدمين الهنود مخزنة فى خوادم فى سنغافورة.
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التعليقات على تطبيق TikTok: الحكومة الصينية لم تطلب أبدًا بيانات مستخدمي التطبيق
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