

تطبيق TikTok: الحكومة الصينية لم تطلب أبدًا بيانات مستخدمي التطبيق تطبيق TikTok: الحكومة الصينية لم تطلب أبدًا بيانات مستخدمي التطبيق

أكد TikTok تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى المملوك للصين أنه لا علاقه له ببكين بعد أن حظرت الهند 59 تطبيقًا صينيًا فى البلاد، وفقًا لمراسلات شاهدتها رويترز، ففى رسالة إلى الحكومة الهندية بتاريخ 28 يونيو ورأتها رويترز، قال الرئيس التنفيذى للشركة “كيفن ماير” إن الحكومة الصينية لم تطلب أبدًا بيانات المستخدم ولن تقوم الشركة بتسليمها إذا طُلب منها ذلك.



وقد تم حظر TikTok، إلى جانب 58 تطبيقًا صينيًا آخر، بما فى ذلك WeChat من Tencent Holdings LTD ومتصفح UC Group Alibaba Group Holding Ltd ، فى الهند هذا الأسبوع بعد اشتباك حدودى مع الصين.



وكتب ماير: “يمكننى أن أؤكد أن الحكومة الصينية لم تقدم لنا أى طلب للحصول على بيانات TikTok للمستخدمين الهنود”، مضيفا أن البيانات الخاصة بالمستخدمين الهنود مخزنة فى خوادم فى سنغافورة.

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وأكد: “إذا تلقينا مثل هذا الطلب فى المستقبل، فإننا لن نمتثل”، وقال مصدر مطلع لرويترز إن الخطاب أرسل قبل اجتماع محتمل الأسبوع المقبل بين الشركة والحكومة.وقدر سعت الشركة المملوكة لـ ByteDance الصينية ، إلى إبعاد نفسها عن جذورها الصينية لجذب جمهور عالمى، كما التزمت الشركة بإنفاق مليار دولار فى المنطقة.ومنذ إطلاقه فى عام 2017 ، أصبح TikTok أحد تطبيقات الوسائط الاجتماعية الأسرع نموًا، كما أن الهند هى أكبر سوق لها من قبل المستخدم، تليها الولايات المتحدة.فى الرسالة، استفاد ماير من استثمارات الشركة فى المنطقة، وسلط الضوء على أكثر من 3500 موظف مباشر وغير مباشر ومحتوى متوفر بـ 14 لغة.وكتب ماير: “خصوصية مستخدمينا وأمن وسيادة الهند لها أهمية قصوى بالنسبة لنا”. لقد أعلنا بالفعل عن خططنا لبناء مركز بيانات فى الهند.