على الرغم من الإستقبال الحار الذي حظي به جهاز Nintendo Switch، فإن هذا لا يعني بأنه لم يأتي بنصيبه العادل من المشاكل. في الواقع، بعد فترة من صدوره، بدأ اللاعبون في إكتشاف مشاكل مع وحدات التحكم Joy-Con تتمثل في إنحراف عصا التحكم بحيث يسجل الجهاز الحركة على الرغم من أن المستخدم لا يستخدم عناصر التحكم في وحدة التحكم.
خلال جلسة الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالأداء المالي لشركة Nintendo، تقدم الرئيس التنفيذي للشركة بإعتذار رسمي عن المشاكل التي كان اللاعبون يعانون منها نتيجة إنحراف عصا التحكم. في بيان أدلى به رئيس شركة Nintendo، السيد Shuntaro Furukawa، فقد إعتذر عن ذلك لكنه توقف عن الخوض في التفاصيل حول كيفية معالجة الشركة للمشكلة من عدمه.
ووفقا للسيد Shuntaro Furukawa، فقد صرح بالقول : ” فيما يتعلق بـ Joy-Con، نعتذر عن أي مشكلة تسببت لعملائنا. نحن مستمرون في السعي لتحسين منتجاتنا، ولكن نظرًا لأن Joy-Con هو موضوع دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال هذه القضية معلقة، فإننا نرغب في الإمتناع عن الرد على أي إجراءات محددة “.
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التعليقات على رئيس شركة Nintendo يقدم إعتذارًا رسميًا بشأن مشكلة إنحراف عصا أيادي التحكم Joy-Con
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