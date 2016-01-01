"مايكروسوفت" تطرح تحديث لـ"ويندوز 10" مختلف كليا

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"مايكروسوفت" تطرح تحديث لـ"ويندوز 10" مختلف كليا

كشفت تقارير صحفية، أن شركة "مايكروسوفت" طرحت تحديثا جديدة لنظام تشغيل "ويندوز 10" الشهير لأجهزة الحاسب الشخصية والمكتبية والمحمولة.



وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تحديث "ويندوز 10" يقدم على شكل جديد كليا لقائمة اختيار "ابدأ".



ويظهر من خلال قائمة اختيار "ابدأ" أنها باتت بخلفية شفافة جزئيا وبدون ألواح خلفية ملونة اعتيادية.



ويبدو من الشكل الجديد أن قائمة "ابدأ"، في ويندوز 10 أنظف وأكثر تماسكا، والخلفية الشفافة جزئيا تمنح المستخدم سهولة في ظهور واستخدام الأيقونات المختلفة.


كما يقدم التحديث أيضا مزايا جديدة لمتصفح "مايكروسوفت إيدج" عن طريق إضافة أوامر جديدة لعرض جميع علامات التبويب المفتوحة مرة واحدة ببساطة عن طريق الضغط على زري " Alt" و" TAB" مجتمعين.

المصدر: اخبار اليوم

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