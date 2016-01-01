

كوالكوم و OnePlus تؤكد قدوم الهاتف OnePlus Nord مع المعالج Snapdragon 765G كوالكوم و OnePlus تؤكد قدوم الهاتف OnePlus Nord مع المعالج Snapdragon 765G

كانت الشائعات المتعلقة بالهاتف OnePlus Nord القادم من شركة OnePlus متضاربة عندما يتعلق الأمر بنوعية المعالج الذي سيستخدمه. ذكرت التقارير الأولية أن هذا الهاتف سيصل مع المعالج MediaTek Dimensity 1000، ولكن التقارير التي وردتنا في الأونة الأخيرة تقول أن الهاتف سيصل مع المعالج Snapdragon 765G. حسنًا، لم يعد هناك مجال للشك بعد الآن بفضل كل من كوالكوم و OnePlus نفسيهما.



في تغريدة تم إزالتها الآن، قال فرع شركة كوالكوم في أوروبا أنهم متحمسون للعمل مع شركة OnePlus بينما هم يشرعون في بدايات جديدة مع التلميح إلى أن الهاتف الذكي المقبل للشركة الصينية سيضم معالج Snapdragon متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.



وقد أكد المؤسس المشارك لشركة OnePlus، السيد Carl Pei ذلك في مقابلة مع موقع TechRadar. قال أن الهاتف OnePlus Nord سيستخدم المعالج Snapdragon 765G مما يجعله هاتفًا متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G.