

بسعر يبدأ من 3000 جنيه.. OnePlus تعلن رسميا طرح 3 أجهزة تلفاز ذكية بسعر يبدأ من 3000 جنيه.. OnePlus تعلن رسميا طرح 3 أجهزة تلفاز ذكية

كشفت شركة ون بلس OnePlus، النقاب عن ثلاثة أجهزة تلفاز جديدة، وذلك بعد ما يقرب من عام على إطلاقها أول جهاز تلفاز ذكي لها في الأسواق، وتعد الطرازات الجديدة جزء من سلسلتي U، و Y في السوق الهندي، وهي أيضا تنضم إلى سلسلة Q التي أطلقتها العام الماضي.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز جهاز التليفزيون الأول OnePlus 55U1، بشاشة من نوع LCD بقياس 55 بوصة وبدقة 4K مع تغطية لنظام الألوان DCI-P3 بنسبة 93%، وتغطي الشاشة نحو 95% من الواجهة مع سماكة 6.9 ميللميتر ، مما يجعله أنحف من هواتف الشركة الذكية، إلى جانب دعم تقنيتي الصوت Dolby Vision، و +HDR10.

OnePlus announces 55U1, 43Y1, and 32Y1 TV models in India



ويأتي جهاز وان بلس الجديد مع نظام صوتي بقدرة 30 واط، وأربعة مكبرات للصوت، بالإضافة إلى دعم تقنية الصوت Dolby Atmos، وداخليا، يعمل ون بلس 55يو1، بنظام التشغيل Android TV 9، والذي يقدم العديد من تطبيقات الوسائط المتعددة، بم في ذلك Netflix، و Amazon Prime Video، ويوتيوب.

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وكما يأتي التلفاز مع جهاز البث Chromecast، المدمج مع معياري البث Miracast و DLNA. ويدعم تلفزيون 55U1 الذكي، جهاز المساعد الرقمي من جوجل Google Assistant، و Alexa التابع لأمازون.وبالنسبة لمواصفات الجهازان الآخران 43Y1 و 32Y1، يحتوي تلفاز 43Y1 على شاشة بقياس 43 بوصة، بينما تلفزين 32Y1، يقدم شاشة 32 بوصة، والاثنين من نوع LCD، الأولى بدقة 1920×1080 بكسل، والثانية بدقة 1366×768 بكسل، وكلاهما يدعم تغطية ألوان 93٪ DCI-P3.ويحتوي الجهازان على نظام الصوتي الخاص بهما بقدرة 20 واط، مع تقنية الصوت Dolby Audio، ونظام التشغيل Android TV 9، وتطبيقات الوسائط المتعددة وتطبيقات Netflix و Prime Video و Chromecast مدمجان معا.وتتشارك الأجهزة الثلاثة في خاصية واحدة وهي تطبيق OnePlus Connect، والذي يمكن استخدامه مع العديد من الأجهزة في نفس الوقت بما في ذلك أجهزة آيفون.وتمتاز الأجهزة الجديدة بوضع حفظ البيانات الجدبد والذي يسمح للمستخدمين بتقليل استهلاك البيانات وتحذيرهم عند تجاوز حد معين، إلى جانب وضع للأطفال Kids Mode يسمح لأولياء الأمور بوضع ضوابط لما يمكن للأطفال الوصول إليه، وتحديد وقت المشاهدة.وسيتوفر جهاز OnePlus 55U1، في الهند بسعر يعادل 668 دولار، وبسعر يعادل 307 دولار لتلفاز 43Y1 ، وبسعر يعادل 174 دولار لجهاز 32Y1 ، وتكون متاحة للبيع على متجر Amazon India، اعتبارا من 5 يوليو الجاري