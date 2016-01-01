

الإعلان رسمياً عن اللعبة المجانية Hyper Scape الإعلان رسمياً عن اللعبة المجانية Hyper Scape

أعلنت يوبي سوفت اليوم بشكل رسمي عن لعبتها المجانية القادمة Hyper Scape.



Hyper Scape هي لعبة باتل رويال من منظور الشخص الأول تأخذ مكاناً على خريطة مستقبلية، فكرة اللعبة مثل أي لعبة Battle Royale أخرى، تدخل في الخريطة Solo أو مع فريق من أصدقائك وتبدأون في منافسة اللاعبين الآخرين حتى يفوز أخر لاعب أو أخر Squad.



أسلوب اللعب سريع وحماسي ويعتمد على التنقل بشكل مستمر حيث أن الخريطة لا تُغلق عليك بوجود Storm بل يتم إزالة مناطق معينة من الخريطة ويجب عليك الخروج منها بسرعة قبل ان يتم إزالتها بشكل كامل. عندما تصل الخريطة لاخر منطقة يظهر "تاج" وهنا يمكنك الإختيار بين قتل اخر فريق والفوز بالمباراة او الحصول على التاج لمدة 45 ثانية مستمرة لتفوز بالمباراة أيضاً في النهاية.

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إذا حصلت على سلاح معين ووجدت سلاح اخر مماثل له في الخريطة فيمكنك استخدامه لعمل تحسين لسلاحك الأساسي وزيادة قوته أو قيمة الخزنة.Hyper Scape ستصدر بشكل مجاني على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4 وعلى حسب الشائعات فإنها ستدعم اللعب المشترك. يمكنك الدخول في البيتا المغلفة للعبة عبر ربط حساب يوبي سوفت الخاص بك بحساب Twitch ومشاهدة بثوث مباشرة للعبة الآن لتحصل على امكانية تجربتها.شاهد العرض الرسمي :