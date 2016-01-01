أعلنت يوبي سوفت اليوم بشكل رسمي عن لعبتها المجانية القادمة Hyper Scape.
Hyper Scape هي لعبة باتل رويال من منظور الشخص الأول تأخذ مكاناً على خريطة مستقبلية، فكرة اللعبة مثل أي لعبة Battle Royale أخرى، تدخل في الخريطة Solo أو مع فريق من أصدقائك وتبدأون في منافسة اللاعبين الآخرين حتى يفوز أخر لاعب أو أخر Squad.
أسلوب اللعب سريع وحماسي ويعتمد على التنقل بشكل مستمر حيث أن الخريطة لا تُغلق عليك بوجود Storm بل يتم إزالة مناطق معينة من الخريطة ويجب عليك الخروج منها بسرعة قبل ان يتم إزالتها بشكل كامل. عندما تصل الخريطة لاخر منطقة يظهر "تاج" وهنا يمكنك الإختيار بين قتل اخر فريق والفوز بالمباراة او الحصول على التاج لمدة 45 ثانية مستمرة لتفوز بالمباراة أيضاً في النهاية.
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التعليقات على الإعلان رسمياً عن اللعبة المجانية Hyper Scape
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