قالت شركة جوجل Google أن ميزة “الرد الذكي” Smart Reply باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي AI قادمة إلى موقع عروض الفيديو الأشهر عالميا يوتيوب YouTube، والتي تقدم اقتراحات لردود جاهزة على التعليقات والرسائل.
وقالت جوجل أن منشئي المحتوى سيمكنهم استخدام ميزة “الرد الذكي”، عبر ستوديو يوتيوب YouTube Studio، وذلك للرد على المستخدمين الذين يعلقون على مقاطع الفيديو باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وقد أكدت جوجل على تقديم ميزتها للاقتراحات “التي يرجح أنها مفيدة” فقط.
ومن شأن ميزة “الرد الذكي” الجديدة في يوتيوب مساعدة منشئي المحتوى على التفاعل مع المشاهدين بسهولة أكبر، كما ستقوم جوجل بتحسينه مستقبلا لتصل إليه العديد من اللغات الإضافية.
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التعليقات على ميزة “الرد الذكي” تصل إلى يوتيوب.. والرد باللغتين الإنجليزية والإسبانية
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