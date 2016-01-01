تكلمت شركة آبل كثيرًا عن تحديثات نظام تشغيل ماك macOS Big Sur الأخير وإعادة تصميمه مع الإضافات الكثيرة التي سيجلبها متصفح سفاري عليه، ويبدو أن هناك المزيد من التحديثات والإضافات التي لم تتكلم عنها الشركة وتمثل نقلة كبيرة مع المتصفح وأهمها إتاحة نقل إضافات كروم أو فايرفوكس أو إيدج بسهولة.
أضافت آبل تطبيقات واجهة برمجية للمطورين لنقل إضافاتهم ” WebExtensions API”، ما سيتيح للمطورين جلب عدد كبير من الإضافات إلى متصفح سفاري بكل سهولة.
وبحسب التحديث الجديد، لن يكون هناك حاجة لتعلم لغة برمجة سويفت الخاصة بآبل ولا حتى لغة برمجية أخرى، فنقل الإضافات سيتم بسلاسة من خلال جلب الإضافة المتوفرة على متصفحات فايروكس أو كروم أو حتى إيدج الجديد لسفاري ومن ثم سيتم تحويلها بسهولة من خلال محول إضافات طورته الشركة لتتوافق مع سفاري.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على آبل تتيح للمطورين نقل إضافات كروم وفايرفوكس وإيدج بسهولة إلى سفاري
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق