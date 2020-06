المزيد من طرازات Galaxy Tab S4 بدأت بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.1 المزيد من طرازات Galaxy Tab S4 بدأت بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.1

بدأت شركة سامسونج قبل بضعة أيام بإصدار تحديث Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.1 للجهاز اللوحي Galaxy Tab S4، ولكن كان هذا التحديث متوفرًا فقط لنسخة LTE من هذا الجهاز اللوحي في أوروبا، ولكن إتضح الآن أن هذا التحديث بدأ بشق طريقه الآن كذلك إلى نسخة WiFi من هذا الجهاز اللوحي في بعض المناطق الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.



تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للجهاز اللوحي Galaxy Tab S4 يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.1 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، وميزات جديدة حصرية لأجهزة سامسونج، بما في ذلك Music Share التي تتيح لك مشاركة الأغاني بإستخدام جهاز بلوتوث، وميزة Quick Share التي تتيح لك مشاركة الملفات بسرعة مع أجهزة سامسونج القريبة.



هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الجهاز اللوحي الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

قد يعجبك أيضا... loading...

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات جهازك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.