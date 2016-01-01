بدءًا من اليوم، ستبدأ شركة جوجل في إصدار تحديث جديد لتطبيق Google Photos. يبلغ عمر تطبيق حفظ الصور هذا خمس سنوات وقد غير تدريجيًا الطريقة التي نحتفظ بها ونراجع بها ذكريات الماضي. تقول شركة جوجل أن المزيد من الأشخاص يستخدمون Google Photos لرؤية الذكريات، بعد كل شيء، هناك خلاصة تشبه القصص والتي تعرض لك كيف كان أسبوعك في السنوات الماضية.
على أي حال، هناك تصميم جديد قادم إلى واجهة المستخدم، بما في ذلك أيقونة جديدة تمامًا. لا يزال الشعار هو المروحة الملونة، ولكنه أصبح دائريًا أكثر ومسطحًا تمامًا، وهو ما رأينا شركة جوجل تقوم بهصيسش مع العديد من أيقونات التطبيقات الخاصة بها.
هناك ثلاث تبويبات رئيسية الآن بدلاً من أربع تبويبات : الصور والبحث والمكتبة. وبالنسبة لتبويب الصور، فهو سيعرض الآن صور مصغرة أكبر ومساحة أقل بين الصور، وسترى أيضًا مقاطع الفيديو تعمل تلقائيًا. هناك أيضًا شريط دائري ” Carousel ” والذي يعرض لك المزيد من الذكريات ( Memories )، مثل ذكريات أصدقائك المقربين وعائلتك، وذكريات الرحلات، وأبرز أحداث الأسبوع الماضي. ستتمكن أيضًا من إخفاء الذكريات عن أشخاص معينين أو لفترات زمنية.
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التعليقات على تطبيق Google Photos يحصل على واجهة مستخدم جديدة كليًا مع أيقونة جديدة
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