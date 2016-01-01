

تطبيق Google Photos يحصل على واجهة مستخدم جديدة كليًا مع أيقونة جديدة تطبيق Google Photos يحصل على واجهة مستخدم جديدة كليًا مع أيقونة جديدة

بدءًا من اليوم، ستبدأ شركة جوجل في إصدار تحديث جديد لتطبيق Google Photos. يبلغ عمر تطبيق حفظ الصور هذا خمس سنوات وقد غير تدريجيًا الطريقة التي نحتفظ بها ونراجع بها ذكريات الماضي. تقول شركة جوجل أن المزيد من الأشخاص يستخدمون Google Photos لرؤية الذكريات، بعد كل شيء، هناك خلاصة تشبه القصص والتي تعرض لك كيف كان أسبوعك في السنوات الماضية.



على أي حال، هناك تصميم جديد قادم إلى واجهة المستخدم، بما في ذلك أيقونة جديدة تمامًا. لا يزال الشعار هو المروحة الملونة، ولكنه أصبح دائريًا أكثر ومسطحًا تمامًا، وهو ما رأينا شركة جوجل تقوم بهصيسش مع العديد من أيقونات التطبيقات الخاصة بها.



هناك ثلاث تبويبات رئيسية الآن بدلاً من أربع تبويبات : الصور والبحث والمكتبة. وبالنسبة لتبويب الصور، فهو سيعرض الآن صور مصغرة أكبر ومساحة أقل بين الصور، وسترى أيضًا مقاطع الفيديو تعمل تلقائيًا. هناك أيضًا شريط دائري ” Carousel ” والذي يعرض لك المزيد من الذكريات ( Memories )، مثل ذكريات أصدقائك المقربين وعائلتك، وذكريات الرحلات، وأبرز أحداث الأسبوع الماضي. ستتمكن أيضًا من إخفاء الذكريات عن أشخاص معينين أو لفترات زمنية.

في تبويب البحث، ستجد خريطة تفاعلية جديدة مفيدة للعثور على الذكريات. كانت هذه هي الميزة الأكثر طلبًا لدى جوجل منذ إطلاق Google Photos. يمكنك البحث عن الصور عن طريق الضغط على الخريطة وتكبيرها أو يمكنك مشاهدة الخريطة أثناء التمرير عبر صورك. ذكرت شركة جوجل أنه يمكنك دائمًا إزالة بيانات الموقع أو تعطيل سجل المواقع وإذن تعقب الموقع من الكاميرا.أخيرًا، سترى تبويب المكتبة يضم الألبومات والمهملات والأرشيف والمفضلة. هذا هو المكان الذي سترى فيه Print Store في الولايات المتحدة وأوروبا حيث يمكنك طلب طبع صورك.تم إصدار التحديث الآن على متجر Google Play Store لمستخدمي الأندرويد، وعلى متجر Apple App Store لمستخدمي iOS. يمكنك تحديث التطبيق الآن وسترى أيقونته الجديدة، ولكنك قد لا ترى واجهة المستخدم الجديدة على الفور لأن التحديث يصدر من الخادم أيضًا.



