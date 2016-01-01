

مراجعة Assetto Corsa Competizione مراجعة Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa هي سلسلة ألعاب سباقات من ستوديو إيطالي تحت اسم Kunos Simulazion، ومنذ سنة تقريبًا صدر جزء فرعي منها علي الحاسب، والآن يصل إلي المنصات المنزلية.

يتمحور هذا الإصدار حول سباقات الGT (السيارات الخارقة) وهي نوعية سباقات قل تقديمها في عالم ألعاب الفيديو حديثًا، مع كون أفضل تمثيل لهذه الشريحة من السباقات في GT sport و Project cars فهل تنجح ACC في منافستهم؟



مشكلة ألعاب السيارات الغير شاملة لجميع أنواع السباقات هي قلة المحتوي، والاحتياج إلي تصميم متقن جدًا للسباقات والتخصيصات لكي تجعل للتجربة طعم يغني عن المحتوي الصغير، وفي الحقيقة حتي الألعاب التي تقدم جميع أنواع السباقات باتت تقدم نظم تخصيصات ممتاز، فالمنافسة إذن طاجنة، والفرصة صعبة أما لعبتنا لكي تثبت نفسها وسط الآخرين. ولكنها تنجح في بعض الأشياء وتفشل في بعضها الآخر.



أول مميزات اللعبة وأكبرها هي الفيزيائية -كون اللعبة لعبة محاكاةوليست لعبة قيادة أركيدية-التي تميز هذه السباقات، فأنت لست فقط بحاجة إلي إتمام المنعطفات بطريقة سلسلة لكي تحافظ علي مركزك في السباقات، ولكنك أيضًا تحتاج إلي إتمام هذه العملية باستمرار، علي بعد ثوان معدودة من بعضها البعض، أي أن التعود والتعلم التدريجي هو عنصر مهم في هذه اللعبة، وبجانب واقعية وزن السيارات وأداءهم، واختلافه من سيارة إلي أخري، فإن نظم الاصطدام، والتأثير الناجم عنه واقعين لأبعد الحدود.

تقدم اللعبة أيضًا ذكاءًا اصطناعيًا رائعًا فالمنافسين يشكلون تحدٍ كبير خاصة أثناء المنعطفات التي يستغلون كل أخطاءك فيها للفوز عليك.

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صوتيات السيارات رائعة مختلفة عن بعضها، ولمن يألف هذه البيئة أو يقوم بمشاهدة السباقات الحقيقية سيعرف تمامًا كم أتقنت اللعبة نقل أصوات السيارات، وعلي ذكر الدقة فإن التصاميم الشكلية أيضًا عظيمة، فكون اللعبة اللعبة تأتي بمجموعة سيارات مرخصة يجلعم تشعرك وأنك تشاهد السباقات الحقيقية.هناك أيضًا نظام تقلب الأجواء والذي يضيف بعد جديد في اللعبة رأيناه من قبل ولكنه لايزال يحتفظ برونقه.مشاكل اللعبة تتمثل في مشاكل الاتصال عند طلب اللعب الجماعي، ومشاكل تساقط الإطارات خصوصُا وأن هذه اللعبة تهدف لتقديم ثلاثين إطار في الثانية وهو في الأساس معدل منخفض. مشاكل الإطارات واجهتني في أوقات عشوائية تمامًا مثل أوقات استكشافي للقوائم أو تطوير السيارة.هناك أيضًا مشكلات خاصة باتصال واتجابة عجلات القيادة علي البلايستيشن علي الرغم من كون هذه اللعبة مصممة لتكون أفضل باستخدامه. كل هذه العيوب توحي بأن اللعبة لم تكن جاهزة للإصدار الآن واحتاجت بعض الوقت.في النهاية:مع تركيز اللعبة علي نوع سباقات واحد، ووجود عدد صغير من السيارات والخرائط، فإن المطور لا يطمح لجذب شريحة أعرض من اللاعبين وإنما لتقديم لعبة صنعت خصيصًا من الألف إلي الياء لعشاق سباقات الGT ، وهي تنجح في تقديم معظم الأشياء بشكل رائع، ولكن يعيبها مشاكل الاتصال التي تعيق اللعب الجماعي، والأداء المتفاوت علي المنصات المنزلية، خصوصًا وأن أداء الحواسب كان جيدًا