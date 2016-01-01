مراجعة Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa هي سلسلة ألعاب سباقات من ستوديو إيطالي تحت اسم Kunos Simulazion، ومنذ سنة تقريبًا صدر جزء فرعي منها علي الحاسب، والآن يصل إلي المنصات المنزلية.
يتمحور هذا الإصدار حول سباقات الGT (السيارات الخارقة) وهي نوعية سباقات قل تقديمها في عالم ألعاب الفيديو حديثًا، مع كون أفضل تمثيل لهذه الشريحة من السباقات في GT sport و Project cars فهل تنجح ACC في منافستهم؟
مشكلة ألعاب السيارات الغير شاملة لجميع أنواع السباقات هي قلة المحتوي، والاحتياج إلي تصميم متقن جدًا للسباقات والتخصيصات لكي تجعل للتجربة طعم يغني عن المحتوي الصغير، وفي الحقيقة حتي الألعاب التي تقدم جميع أنواع السباقات باتت تقدم نظم تخصيصات ممتاز، فالمنافسة إذن طاجنة، والفرصة صعبة أما لعبتنا لكي تثبت نفسها وسط الآخرين. ولكنها تنجح في بعض الأشياء وتفشل في بعضها الآخر.
أول مميزات اللعبة وأكبرها هي الفيزيائية -كون اللعبة لعبة محاكاةوليست لعبة قيادة أركيدية-التي تميز هذه السباقات، فأنت لست فقط بحاجة إلي إتمام المنعطفات بطريقة سلسلة لكي تحافظ علي مركزك في السباقات، ولكنك أيضًا تحتاج إلي إتمام هذه العملية باستمرار، علي بعد ثوان معدودة من بعضها البعض، أي أن التعود والتعلم التدريجي هو عنصر مهم في هذه اللعبة، وبجانب واقعية وزن السيارات وأداءهم، واختلافه من سيارة إلي أخري، فإن نظم الاصطدام، والتأثير الناجم عنه واقعين لأبعد الحدود.
تقدم اللعبة أيضًا ذكاءًا اصطناعيًا رائعًا فالمنافسين يشكلون تحدٍ كبير خاصة أثناء المنعطفات التي يستغلون كل أخطاءك فيها للفوز عليك.
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