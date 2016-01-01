أعلنت عملاقة صناعة التقنية Acer مؤخرا عن مجموعة جديدة من الحواسب الشخصية، من بينها حاسب بمواصفات خاصة، مناسب لمحبي السفر والذين يعملون في الأماكن المفتوحة.
وأشارت Acer إلى أن حاسبها الجديد Enduro N3 يعتبر أداة مثالية للمهندسين الذين يعملون في الورشات المفتوحة ضمن ظروف الطقس القاسية، أو الذين يتنقلون ويسافرون باستمرار أو يحبون الذهاب في رحلات للاستمتاع بالطبيعة.
ويتميز هذا الحاسب بهيكل مصنوع من مواد متينة يبلغ وزنه 1985 غ فقط، وسماكته 24.85 ملم، ومدعم بزوايا مصنوعة مواد خاصة لحمايته من الصدمات، و يحوي مروحة للتبريد من نوع Aquafan مقاومة للماء.
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التعليقات على حاسب "مصفح" بقدرات جبارة من Acer لمحبي السفر والعمل في الأماكن المفتوحة
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