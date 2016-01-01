

حاسب "مصفح" بقدرات جبارة من Acer لمحبي السفر والعمل في الأماكن المفتوحة حاسب "مصفح" بقدرات جبارة من Acer لمحبي السفر والعمل في الأماكن المفتوحة

أعلنت عملاقة صناعة التقنية Acer مؤخرا عن مجموعة جديدة من الحواسب الشخصية، من بينها حاسب بمواصفات خاصة، مناسب لمحبي السفر والذين يعملون في الأماكن المفتوحة.



وأشارت Acer إلى أن حاسبها الجديد Enduro N3 يعتبر أداة مثالية للمهندسين الذين يعملون في الورشات المفتوحة ضمن ظروف الطقس القاسية، أو الذين يتنقلون ويسافرون باستمرار أو يحبون الذهاب في رحلات للاستمتاع بالطبيعة.



ويتميز هذا الحاسب بهيكل مصنوع من مواد متينة يبلغ وزنه 1985 غ فقط، وسماكته 24.85 ملم، ومدعم بزوايا مصنوعة مواد خاصة لحمايته من الصدمات، و يحوي مروحة للتبريد من نوع Aquafan مقاومة للماء.

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ويوفر هيكل هذا الجهاز حماية من الماء والغبار وفق معايير MIL-STD 810G و IP53، كما تمت حماية الشاشة المركبة عليه بطبقة من زجاج Corning Gorilla المقاوم للصدمات والخدوش.وبالإضافة لكل ما سبق زود Enduro N3 بتقنيات Discrete Trusted Platform Module وAEMS لحماية بياناته من الاختراق والهجمات الإلكترونية، إضافة إلى بطارية تكفيه ليعمل 13 ساعة متواصلة.وحصل على معالج Intel Core i7 من الجيل العاشر عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي DDR4 بحجم 32 غيغابايت، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce MX230، وقرص تخزين داخلي SSD بسعة 512 غيغابايات.