

فايرفوكس “Preview” يُضيف الدعم لثلاث إضافات جديدة على أندرويد فايرفوكس “Preview” يُضيف الدعم لثلاث إضافات جديدة على أندرويد

قبل أيام قليلة من الآن، أطلقت شركة موزيلا تحديث فايرفوكس Firefox Preview 5.2 وقد أتى معه ميزة البحث الصوتي مع تحسين إدارة علامات التبويب المفتوحة، ومع ذلك، فإن موزيلا تعمل بالفعل على التحديث التالي، وقد قدِمَ معه ثلاث إضافات مهمة وجديدة، مع تحسينات على واجهة القائمة “الثلاث أزرار”.



فيما يخص هذه الإضافات، فالأولى هي Decentraleyes الهادفة لحماية الخصوصية، والثانية Possum التي عبارة عن أداة لحظر التتبع، اما الثالثة والأخيرة فهي YouTube High Definition ويمكن تعريفها بأنها عبارة عن أداة بسيطة تفرض الدقة “HD” على مقاطع الفيديو في يوتيوب، مع تحسينات عامة لموقع الويب الخاص بالخدمة.



بخلاف ذلك، شهدت القائمة الكاملة تحسينات صغيرة، حيث يوجد الآن اختصار علامات تبويب متزامنة مرئية دائمًا للوصول السريع إلى المواقع المفتوحة في مثيلات فايرفوكس الأخرى، كما واحتوى اختصار الإضافات على سهم يشير إلى أنك تفتح قائمة كاملة أخرى عند النقر عليها.

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أخيرًا، هذه التغيّرات يمكنك الحصول عليها عبر تحميل نسخة معاينة فايرفوكس من متجر جوجل بلاي أو تحميلها جانبيًا عبر ملف الـ APK من هنا.