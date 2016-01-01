

الإعلان عن موعد إصدار Project CARS 3 الإعلان عن موعد إصدار Project CARS 3

الشركة الناشرة Bandai Namco أعلنت عن موعد الإصدار النهائي للعبتها القادمة Project CARS 3.



تصدر لعبة Project CARS 3 على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4 في 28 أغسطس 2020. تقدم اللعبة نقلة رسومية رائعة في السلسلة ونتوقع أن يتم دعمها على الجيل الجديد من أجهزة الكونسول PlayStation 5 و Xbox Series X فور إصدارهما.



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