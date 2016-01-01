أعلنت شركة جوجل التابعة لألفابت، أنها ستحذف تلقائيا بعض المواقع التي زارها المستخدم من الذاكرة بعد مضي 18 شهرا بالنسبة للمستخدمين الجدد، وستسهل على الجميع الولوج إلى تطبيقات البحث والخرائط واليوتيوب دون تتبع.
ووفقاً لسكاي نيوز، تأتي التحديثات على ضوابط الخصوصية في جوجل في وقت يواجه فيه أكبر محرك بحث في العالم تدقيقا متزايدا لممارسات جمعه للبيانات.
ودفعت قوانين الخصوصية الجديدة في كاليفورنيا وأوروبا شركات الإنترنت لضبط ممارساتها بهذا الشأن على مدى العامين الماضيين.
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التعليقات على جوجل تعلن عن تغييرات حاسمة
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