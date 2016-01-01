جوجل تعلن عن تغييرات حاسمة

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جوجل تعلن عن تغييرات حاسمة

أعلنت شركة جوجل التابعة لألفابت، أنها ستحذف تلقائيا بعض المواقع التي زارها المستخدم من الذاكرة بعد مضي 18 شهرا بالنسبة للمستخدمين الجدد، وستسهل على الجميع الولوج إلى تطبيقات البحث والخرائط واليوتيوب دون تتبع.

ووفقاً لسكاي نيوز، تأتي التحديثات على ضوابط الخصوصية في جوجل في وقت يواجه فيه أكبر محرك بحث في العالم تدقيقا متزايدا لممارسات جمعه للبيانات.

ودفعت قوانين الخصوصية الجديدة في كاليفورنيا وأوروبا شركات الإنترنت لضبط ممارساتها بهذا الشأن على مدى العامين الماضيين.

واتهمت قضايا عدة رفعها مستهلكون وممثلو الادعاء العام في الولايات المتحدة في الأشهر القليلة الماضية جوجل بالاحتيال لجمع البيانات.

ووفق الإعدادات المحدثة لجوجل سيختفي سجل المشاهدات على يوتيوب للمستخدمين الجدد بعد 36 شهرا، وسيسقط سجل تتبع المواقع وتاريخ عمليات البحث على الإنترنت بعد 18 شهرا.

وسيتاح للمستخدمين الاختيار بين مدد زمنية أقصر أو أطول لحفظ السجلات،.لكن رغم ذلك قد تظل جوجل قادرة على الاطلاع على تفاصيل الأماكن التي يزورها المستخدم وحفظها بطرق أخرى.

المصدر: اخبار اليوم

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