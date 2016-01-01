تناول مؤتمر آبل WWDC 2020 السنوى، 2020 عددا من التغييرات الجذرية على أجهزة آبل المختلفة، من منها آيفون وآيباد وماك وآبل ووتش وآبل تي في، والذى يرأسه المدير التنفيذى لشركة آبل تيم كوك.
وتحدث المؤتمر عن جهاز تليفزيون آبل الذكى Apple TV والذى سيحتوى على عدد من الخصائص منها، أن التليفزيون سيحصل على طريقة جديدة لعرض الآيفون وتطبيقاته على الجهاز.
كما سيدعم عددا من أجهزة xbox مثل xbox elite2 وكذلك Xbox adaptive controllers و كما سيكون هناك تطبيقا يسمى Apple TV ، يمكن ربطه على هواتف آيفون وأجهزة آبل الأخرى.
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التعليقات على خاصية لتتبع النوم ومعالجة الأرق ووضع مخصص للأطفال آبل تكشف عن تليفزيونها الذكي .. فيديو
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