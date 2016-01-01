قريبًا.. كروم سيكون أقل استهلاكًا للذاكرة في Windows 10

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قريبًا.. كروم سيكون أقل استهلاكًا للذاكرة في Windows 10

أمضت جوجل سنوات في محاولة الحد من شهية Chrome الشهيرة للذاكرة، وستقدم قريبًا تحسينًا كبيرًا لمستخدمي Windows 10.



علم WindowsLatest أن مهندس Google كشف مؤخرًا أن إصدار Chrome المستقبلي سيستخدم تقنية من Microsoft Edge لتقليل استخدام ذاكرة الوصول العشوائي وتعزيز الأداء نظريًا.



سيتحول Chrome إلى إدارة ذاكرة "Segment Heap" التي وفقًا لتجربة Microsoft خفضت استخدام الذاكرة بنسبة 27%.



يمكن أن تختلف التحسينات في Chrome بشكل كبير اعتمادًا على النظام، لكن الاختبارات أشارت إلى أنه يمكن في بعض الأحيان حفظ "مئات ميجابايت" في
عمليات المتصفح والنظام.


من المفترض أن ترى الميزة بعد وقت قصير من تمكن Google من إنشاء Chrome باستخدام مجموعة مطوري Windows 10 الصحيحة.



لن يؤدي هذا بالضرورة إلى تحسينات هائلة في الأداء، ولكن يمكن أن يساعد إذا كانت لديك ذاكرة محدودة في نظامك أو ترغب ببساطة في إبقاء العديد من علامات تبويب المتصفح مفتوحة.

المصدر: الوفد

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