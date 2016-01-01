

ميزة جديدة في "ويندوز 10" ستقضي على أكبر عيوب "كروم" ميزة جديدة في "ويندوز 10" ستقضي على أكبر عيوب "كروم"

قد يكون "جوجل كروم" هو المتصفح الأكثر شعبية في العالم نظرا لسهولة استخدامه، ولكن يظل عيبه الأكبر هو استهلاكه الشره للذاكرة العشوائية، لكن تم العثور أخيرا على حل له بالنسبة لمستخدمي "ويندوز 10".







وبحسب موقع "إنجادجيت"، فقد كشف أحد مهندسي "جوجل" أن إصدار "كروم" المستقبلي سيستخدم تقنية من متصفح "إيدج" الخاص بشركة "مايكروسوف" لتقليل استخدام ذاكرة الوصول العشوائي وتعزيز الأداء نظريا.

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وسيتحول متصفح "جوجل كروم" في نسخته القادمة إلى إدارة ذاكرة "Segment Heap" التي وفقا لمهندسي "مايكروسوفت" قادرة على خفض استخدام الذاكرة بنسبة 27%، كما أشارت الاختبارات بشكل عام أن النظام الجديد قادر على حفظ "مئات الميجابايت" في عمليات التصفح.وتتخصص ميزة "Segment Heap" في إدارة استخدام الذاكرة العشوائية وخفض استهلاك الرام.وستساعد النسخة الجديدة من "جوجل كروم" في "ويندوز 10" في حالة أن كان المستخدم يعاني من ذاكرة محدودة في جهازه أو يرغب ببساطة في إبقاء العديد من علامات تبويب المتصفح مفتوحة على الشاشة.يشار إلى أن متصفح "جوجل كروم" طرح في شهر مايو، تحديثا لإصدارته كافة، التي تحل مشكلة مؤرقة لمعظم متصفحي إنترنت، المتعلقة بوجود عدد كبير جدا من علامات التبويب.وأشار التقرير المنشور على موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن التحديث الجديد يطلق عليه "مجموعات علامات التبويب"، والتي ستمكنك من ترتيب علامات التبويب معا، ووضع علامة عليها باسم ولون مخصصين لذلك.وسيكون ذلك التحديث لـ"جوجل كروم" مفيدا في عمل المشاريع أو البحث عن مواقع محددة في نفس التوقيت.