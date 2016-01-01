

أخيرًا سيسمح دروب بوكس بمزامنة المجلدات خارج مجلد Dropbox أخيرًا سيسمح دروب بوكس بمزامنة المجلدات خارج مجلد Dropbox

مؤخرًا، كان لخدمة دروب بوكس تحركًا واضحًا في توفير المزيد من الإضافات والمميزات الجديدة، حيث يُذكر أنها أتاحت تطبيقًا لإدارة كلمات المرور حمل اسم Dropbox Passwords، والآن أعلنت عن حزمة من التحسينات التي بدورها ستعزز سهولة الاستخدام والأمان، ولعل الأبرز في هذه التحسينات هو دعم الخدمة لمزامنة مجلدات محددة من سطح المكتب.



بالتالي، مع توسيع المزامنة التلقائية لسطح المكتب عن مجلد دروب بوكس المحدد فقط، سوف يتمكن المستخدمين من تحديد المجلدات التي يريدون مزامنتها من خلال تطبيق Dropbox، مع الإشارة أن هذه الإضافة متاحة الآن بشكل تجريبي، ولكن يمكن الوصول إليها من قبل جميع المستخدمين من خلال علامة التبويب النسخ الاحتياطية في قائمة التفضيلات، ومن عليك النقر فوق إدارة النسخ الاحتياطي لبدء تحديد مربعات اختيار المجلدات.



بالإضافة إلى ذلك، هناك باقة من التحسينات الأخرى، على رأسها، قسم محمي برمز مرور يسمى Vault مع وصول مفوض لجهات اتصال موثوقة، وهو متاح في الإصدار التجريبي الخاص لمستخدمي Dropbox Plus، كما سيتم إطلاق الخطط العائلية في الأشهر القادمة التي ستسمح لما يصل إلى ستة أشخاص بمشاركة حساب واحد بسعة 2 تيرابايت بفاتورة واحدة، مع السماح أيضًا لكل عضو باستخدام المساحات المشتركة والخاصة.

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أخيرًا، أشارت الشركة أيضًا، أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيكون هناك دمج كامل مع شركة HelloSign للسماح للمستخدمين بتوقيع المستندات من داخل دروب بوكس، فضلًا عن تقديم مركز تطبيقات جديد للتكامل مع خدمات الجهات الخارجية الأخرى مثل Slack و Zoom.