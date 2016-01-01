

هاكرز “حورس جروب” يخترقون مواقع حكومية إثيوبية ردا على تهديدات رئيس وزرائها هاكرز “حورس جروب” يخترقون مواقع حكومية إثيوبية ردا على تهديدات رئيس وزرائها

تعرضت مواقع إلكترونية حكومية إثيوبية للاختراق على يد مجموعة مخترقين “هاكرز”، تطلق على نفسها اسم مجموعة حورس “حورس جروب” Cyber Horus Group، ردا على التهديدات التي ألقاها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بخصوص سد النهضة ونهر النيل، بحسب ما نشرته المجموعة على صفحتها الرسمية على فيسبوك.



وقال منشور على صفحة الهاكرز على فيسبوك: “إذا انخفض منسوب النهر، فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه!”، وهي عبارة مصرية قديمة شهيرة منقوشة على جدران مقياس النيل بمعبد حورس في مدينة إدفو بأسوان، تجسد أهمية نهر النيل للمصريين، في حين لا يمكن التأكيد على وجه الدقة ما إذا كانت مجموعة الهاكرز مصرية بالفعل أم تحاول إلصاق الفعل بمصر.



وتضمنت قائمة المواقع الإثيوبية المخترقة، موقع كلية جنوب الشرطة ومكتب التطور التعليمي ووكالة الإحصاء المركزية ومركز الإحصائيات الإثيوبية ومجلس الأمم الإثيوبية، وعرضت جميعها شاشة سوداء تحمل شعار هاكرز مجموعة حورس، مع عبارة بالإنجليزية تقول: “إرث من النقوش الفرعونية: إذا انخفض مستوى النهر، فليسرع جميع جنود الفرعون ويعودوا بعد تحرير النيل مما يعيق تدفقه.. الانخراط مع مصر في حرب قد يكلفك أكثر من حياة الشعب الإثيوبي.. فلتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء.. بارك الله في مصر – بارك الله في الجيش – بارك الله في الرئيس المصري.”