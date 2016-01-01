

الحاسوب المحمول الهجين Lenovo Flex 5G سيصل للأسواق العالمية هذا الأسبوع الحاسوب المحمول الهجين Lenovo Flex 5G سيصل للأسواق العالمية هذا الأسبوع

في نسخة العام الماضي من معرض Computex، عرضت لنا شركة Lenovo نموذجي أول لحاسوب محمول يُدعى ” Project Limitless “، وهو الحاسوب المحمول الأولي الذي كان يمتاز بالقدرة على الإقتران بشبكات الجيل الخامس 5G، سواء المستقلة أو غير المستقلة. وبعد ذلك في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 الذي أقيم بمدينة لاس فيغاس الأمريكية تم الكشف عن النسخة الرسمية والتجارية من هذا الحاسوب المحمول والتي تحمل إسم Lenovo Yoga 5G، وهو أول حاسوب شخصي في العالم يدعم شبكات 5G، وفقا لشركة Lenovo. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة Lenovo الآن إطلاق هذا الحاسوب المحمول على الصعيد العالمي تحت إسم Lenovo Flex 5G.



سيتم عرض هذا الحاسوب المحمول الجديد من شركة Lenovo للبيع أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا اليوم بسعر يبلغ 1399 دولار أمريكي، ولكن من المفترض أن يشق طريقه للمزيد من البلدان في قادم الأيام والأسابيع.



الحاسوب Lenovo Yoga 5G الجديد من شركة Lenovo يضم المعالج Snapdragon 8cx 5G التابع لشركة كوالكوم، مما يجعله يدعم شبكات الجيل الخامس 5G التي ستوفر للمستخدمين سرعة إتصال عالية جدًا، وهذا ما سيؤدي بدوره إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير جدًا.

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الحاسوب Lenovo Yoga 5G الجديد يضم شاشة قابلة للدوران بمعدل 360 درجة مما يتيح للمستخدمين تحويله إلى جهاز لوحي أثناء الحاجة. وبغض النظر عن ذلك، فهذا الحاسوب المحمول يزن 1.3 كيلوجرام فقط، وهذا سيجعله حاسوبًا محمولاً خفيفًا في نظر العديد من المستخدمين.