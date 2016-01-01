

يعرضك للاختراق والسرقة.. تحذير من تحديث جوجل كروم القادم يعرضك للاختراق والسرقة.. تحذير من تحديث جوجل كروم القادم

تعمل شركة "جوجل" على تعديلات مرئية جديدة ستزيل عنوان "URL" الكامل من أعلى متصفح الويب الخاص بها "كروم"، وهذا ليس شيء جديد تمامًا.



فقد سبق وأعلنت الشركة الأمريكية عن خطط لإزالة المزيج القبيح من الأحرف والأرقام والرموز التي تشكل عناوين "URL" في 2018 كاحتفال بالذكرى العاشرة للمتصفح الشهير، ولكن لسوء الحظ هدأت الشركة بشأن هذه الخطط.



ورغم أنه لا يوجد إنكار بأن عنوان "URL" ليس أجمل شيء على الشاشة، إلا أن خبراء الأمن أعربوا عن مخاوفهم بشأن إخفاء بعض الأجزاء الأكثر تعقيدًا من هذا العنوان، والتي تحتوي على أدلة مهمة حول ما إذا كان موقع الويب الذي تزوره شرعيًا أم لا، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

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ويعتقد خبراء الأمن السيبراني، أن التعديلات المرئية الجديدة يمكن أن تجعل أصحاب أجهزة الكمبيوتر الشخصية يدخلون معلوماتهم الشخصية وتفاصيل بطاقات الائتمان والخصم عن طريق الخطأ في مواقع احتيال مصممة، لتبدو وكأنها بائعي تجزئة عبر الإنترنت وخدمات ويب.ويرى عضو فريق متصفح "كروم" إيملي ستارك، أن هناك عددًا من الأساليب المختلفة لإيجاد توازن بين مظهر أنظف للمتصفح ومزايا الأمان المتمثلة في القدرة على التحقق من عنوان "URL"، والذي تدخل إليه عند النقر على رابط.وقال ستارك "نعتقد أن هذه مشكلة مهمة يجب استكشافها، لأن التصيد الاحتيالي وأشكال الهندسة الاجتماعية الأخرى لا تزال منتشرة على الويب، وتظهر الكثير من الأبحاث أن أنماط عرض عنوان URL الحالية للمتصفحات ليست دفاعات فعالة".بمعنى آخر، لا تعتقد "جوجل" أن معظم المستخدمين يمكنهم بشكل موثوق تمييز عنوان "URL" الشرعي من عنوان خداع مصمم لخداع المستخدمين لإدخال تفاصيل بطاقتهم أو معلوماتهم الشخصية.وعلق عضو آخر في فريق "كروم" اسمه جاك أرشيبالد، بأنه على الرغم من ردة الفعل من بعض خبراء الأمن، فإن تبسيط عنوان "URL" يشبه إخفاء تعقيدات موقع الويب الأخرى، مثل شهادات التشفير المدفونة الآن تحت شعار القفل في شريط العناوين أو رمز موقع الويب نفسه الذي يظهر فقط عند النقر بزر الماوس الأيمن وفحص الشريط الجانبي للكود.واعتبر خبراء الأمن أن التحديث الجديد، الذي تنوي "جوجل" إطلاقه في أحدث إصداراتها الرسمية قريبًا، تناقض صارخ مع الغالبية العظمى من المتصفحات الأخرى، التي تعرض السلسلة الأبجدية الرقمية بالكامل.