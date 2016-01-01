إطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات RYZEN 3000XT

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إطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات RYZEN 3000XT

أعلنت AMD عن ثلاثة من الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات Ryzen 3000XT، التي تستهدف أجهزة الحاسب المكتبي.

تستعد شركة AMD خلال الشهر المقبل لطرح الإصدارات الجديدة من سلسلة معالجات Ryzen 3000XT للبيع، والتي ترتكز على معمارية Zen 2، وتتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر.

ووفقاً لموقع gsmarena، تأتي الإصدارات الجديدة من معالجات Ryzen 3000XT لتقدم آداء أفضل إلى حد ما مع نفس مستوى التسعير، حيث تقدم AMD كلاً من معالج 3600XT، و 3800XT، وأيضاً 3900XT، مع سرعة أعلى نسبياً في كل إصدار، حيث يأتي كلاً من معالجي 3600XT و3900XT بزيادة 100MHz في السرعة، بينما يأتي 3800XT بزيادة 200MHz.

وأشارت AMD إلى عملية تبريد جديدة في إعلانها، حيث تقدم الشركة معالج 3600XT بنظام تبريد Wraith Spire كما في معالج 3600X، بينما لا تتوفر ميزة التبريد في معالجي 3800XT و3900XT، إلا أن شركة AMD تقترح نظام تبريد AIO بحجم 280مم لهذه الإصدارات، أيضاً تأتي الإصدارات الجديدة دون أي زيادة في قدرة استهلاك الطاقة.

المصدر: اخبار اليوم

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