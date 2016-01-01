

كيفية منع AirPods من إيقاف الصوت في آيفون كيفية منع AirPods من إيقاف الصوت في آيفون

إذا كنت تستخدم سماعة AirPods مع آيفون، فإنه وفي الوضع الافتراضي، عند نزع إحدى السماعتين من الأذن تتوقف الملفات الصوتية تلقائيا، حتى تعيد السماعة إلى الأذن فيتم استئناف الصوت، وهي ميزة مفيدة لترشيد استهلاك شحن البطارية وتسهيل إيقاف الصوت إذا أردت التحدث مع الأشخاص من حولك، لكن إن كنت تفضل استمرار الصوت فهناك إعداد يتيح ذلك.



يتواجد الإعداد ضمن إعدادات بلوتوث السماعة، وهي إعدادات خاصة لكل سماعة، بمعنى أنه عند استخدام AirPods أخرى مع الهاتف يجب أن تعيد الخطوات لها.



ادخل على الإعدادات ثم البلوتوث (يمكنك الوصول إليه من مركز التحكم في iOS 13) ثم تأكد من توصيل سماعة الآيربودز، لتظهر في قائمة الأجهزة المتصلة.

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انقر على أيقونة علامة التعجب بجانب اسم سماعة الآيربودز وقم بتعطيل خيار Automatic Ear Detection، المسؤول عن إيقاف واستئناف الملفات الصوتية تلقائيا.الجانب السلبي لتعطيل هذه الميزة أنه عند تشغيل الآيربودز أثناء عمل ملف صوتي على آيفون، لن ينتقل الصوت إلى السماعة تلقائيا، بل يجب أن تختار السماعة يدويا.