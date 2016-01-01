إذا كنت تستخدم سماعة AirPods مع آيفون، فإنه وفي الوضع الافتراضي، عند نزع إحدى السماعتين من الأذن تتوقف الملفات الصوتية تلقائيا، حتى تعيد السماعة إلى الأذن فيتم استئناف الصوت، وهي ميزة مفيدة لترشيد استهلاك شحن البطارية وتسهيل إيقاف الصوت إذا أردت التحدث مع الأشخاص من حولك، لكن إن كنت تفضل استمرار الصوت فهناك إعداد يتيح ذلك.
يتواجد الإعداد ضمن إعدادات بلوتوث السماعة، وهي إعدادات خاصة لكل سماعة، بمعنى أنه عند استخدام AirPods أخرى مع الهاتف يجب أن تعيد الخطوات لها.
ادخل على الإعدادات ثم البلوتوث (يمكنك الوصول إليه من مركز التحكم في iOS 13) ثم تأكد من توصيل سماعة الآيربودز، لتظهر في قائمة الأجهزة المتصلة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كيفية منع AirPods من إيقاف الصوت في آيفون
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق