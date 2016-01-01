

انطلاق أمازون السعودية Amazon.sa رسميًا بعد طول انتظار انطلاق أمازون السعودية Amazon.sa رسميًا بعد طول انتظار

أعلنت شركة أمازون وبشكل رسمي قبل قليل عن إطلاق النسخة السعودية من متجرها الإلكتروني Amazon.sa. وذلك بعد نحو عام تقريبًا على تحول موقع سوق.كوم إلى أمازون الإمارات وبداية عمل عملاق التجارة الإلكترونية في المنطقة،



بذلك تعزز أمازون تواجدها في المنطقة العربية والعالم مع دخول أحد أكبر الأسواق العالمية متمثلًا في سوق المملكة العربية السعودية.



وتعليقًا على هذا الإطلاق، قال رونالدو مشحور، الشريك المؤسس لموقع سوق.كوم ونائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نشهد اليوم تحقيق إنجاز جديد وبارز في مسيرة أمازون يتمثل في الوفاء بوعدها للعملاء والشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. ونحرص من خلال موقع Amazon.sa على تلبية متطلبات عملائنا وتزويدهم بفرصة الحصول على تشكيلة واسعة من المنتجات المحلية والعالمية. ومن خلال التعاون الوثيق مع البائعين المحليين والدوليين، سنواصل سعينا لكسب رضا العملاء في المملكة العربية السعودية، عبر توسيع فئات المنتجات وضمان تقديم أفضل الأسعار وخدمة التوصيل السريع وتجربة تسوق مريحة وموثوقة”.

قد يعجبك أيضا... loading...

وسيتمكن الناس في السعودية من التسوق عبر المتجر الإلكتروني أو التطبيق باللغة العربية كذلك، وسيتمكنون من الوصول إلى ملايين المنتجات. وسيستفيدون من خدمة التوصيل المجاني في اليوم التالي للطلبات التي تزيد قيمتها عن 200 ريال سعودي، بجانب خيار خدمة التوصيل في نفس اليوم مقابل رسم إضافي في بعض المناطق في السعودية. وستتيح الشركة كذلك إمكانية تتبع الشحنات وعمليات توصيل بمنتهى الدقة.أمازون السعودية - Amazon.sa3 مراكز لخدمات الشحن من أمازون و11 محطة توصيل في أنحاء السعوديةقالت أمازون أنها تستخدم في الوقت الحالي 3 مراكز لخدمات الشحن و11 محطة توصيل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من عرعر إلى جازان، ومن مكة المكرمة إلى الدمام، وفي جدة. فيما يضم فريق عمل الشركة أكثر من 1400 فرد في المملكة العربية.وبهذا الشأن، صرح الدكتور رافد بن أمين فطاني، رئيس السياسة العامة لدى أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يأتي إطلاق موقع Amazon.sa تأكيدًا لإلتزامنا تجاه عملائنا في المملكة العربية السعودية، حيث تستخدم اليوم آلاف الشركات السعودية موقع Amazon.sa للوصول إلى عملائها، ونتطلع إلى استفادة عدد أكبر من هذه الشركات من الموقع في السنوات القادمة. ويسعدني أن المرأة السعودية تشكل ما نسبته 40% تقريبًا من القوى العاملة في مركزنا الجديد الذي افتتحناه مؤخرًا في مدينة جدة، والذي تبلغ مساحته 226 ألف قدم مربع. وسنواصل الابتكار في خدمة عملائنا في المملكة، ودعم الشركات المحلية، من خلال توطيد العلاقة بينهم وبين عملائهم بفضل شبكاتنا اللوجستية المتقدمة”.سيتيح إطلاق النسخة السعودية للجمهور في المملكة فرصة ذهبية للحصول على ملايين المنتجات أسهل من أي وقت مضى وبأسعار تنافسية مثلما الحال مع متاجر الشركة في البلدان الأخرى.