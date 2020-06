إنستجرام تطور منظومات جديدة لرصد العنصرية والتحرش إنستجرام تطور منظومات جديدة لرصد العنصرية والتحرش

كشفت منصة التواصل المصور "إنستجرام" أنها طورت خوارزميات ومنظومات جديدة يمكنها رصد العنصرية والتحرش ضد فئات معينة من المجتمع وبالأخص السود.







وأطلقت "إنستجرام"، وفقا لما نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، على تلك الخوارزمية الجديدة اسم "الظل المحظور"، والتي تسمح بتوفير سياسات تحقق خاصية يمكنها تعقب محاولات التحرش بالسود وسعي بعض الحسابات لكتم الأصوات المعارضة للسياسات العنصرية الأمريكية.

ووعد رئيس إنستجرام، آدم موسيري، بمعالجة كافة أوجه عدم المساواة في كيفية تعامل الشركة مع التحرش والتحقق وتوزيع المحتوى والتحيز الخوارزمي عن طريق تلك الخوارزمية الجديدة.وأشار موسيري إلى أن العمل على تلك الخوارزمية سيستغرق بعض الوقت ليتم تفعيلها لكل مستخدمي "إنستجرام".وأوضح تطبيق "إنستجرام" أن هناك خطوات لجعل العملية "شاملة" قدر الإمكان، حتى لا يكونوا عرضة للمحتالين والانتهازيين.ومن المقرر أن تطرح شركة "فيسبوك" تحديثا مخصصا لتطبيق "إنستغرام"، والذي سيسمح بعدم تعقب حسابات ذوي البشرة السمراء من قبل مؤيدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.1/ We stand in solidarity with the Black community. But that’s not enough. Words are not enough. That’s why we’re committed to looking at the ways our policies, tools, and processes impact Black people and other underrepresented groups on Instagram.https://t.co/rVM3E0rFHA